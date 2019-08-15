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Руководитель посольства США в Киеве намекнул, что визита Трампа в Украину не будет

1.4т Читать материал на украинском

Визита в Украину в графике президента США Дональда Трампа нет.

Об этом руководитель посольства США в Украине Уильям Тейлор сказал в интервью "Европейской правде".

"По состоянию на сейчас в графике Дональда Трампа форуме нет поездки в Украину, а визиты такого уровня планируются очень заранее", - сказал дипломат.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

коллаж

При этом он уточнил, что очень хотел, если бы такие планы у Трампа появились. "Я хочу встретить президента Трампа в Украине", - сказал он.

Тейлор считает, что визит любого топ-чиновника из Вашингтона всегда является знаком, сигналом – "свидетельствует, что та или иная столица является важной для США".

Он рассказал, что вопросов, которые касаются Украины и важны для США – достаточно. "В Украине продолжается война. Война, вызванная русскими. Передача сигнала поддержки Украины в этих условиях – важная вещь. Мы, конечно, можем это делать разными способами, но если будет избран путь сделать это с помощью визита – это будет хорошее решение", сказал дипломат.

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"Он договорится с Путиным": Трамп расхвалил Зеленского и подтвердил их встречу

Как известно, Трампу остается находится на должности еще около 1 года – следующие выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Из американских президентов в Украине был Джордж Буш-старший в 1991 году – чкарз перед получением своей независимости, Джордж Буш-младший в 2008 году и Билл Клинтон (в 1995 и 2000 году). Ни разу за двукратную каденцию не был в Украине Барак Обама.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Назначение Андрея Богдана главой Офиса президента Украины не станет помехой для предстоящей встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом - встреча лидеров стран состоится уже этой осенью.

  • Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшем будущем встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским. "Он [Зеленский] – очень умный парень, который хочет мира. Смелый человек. Я думаю, что он сможет договориться с Путиным", – добавил президент США. " – заявил Трамп.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Трамп же ясно намекнул, надо договариваться с Путиным!
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Вы там совсем ёбнyлиcь?? Чтобы лидер государства, ехал в какую-то дыру, в которой идет гражданская война!!?? Х0хлы, у вас сильно завышеная самооценка...
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Питон Каа
Питон Каа
Не балует хозяин своих холопов... Суров барин...
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