Руководитель посольства США в Киеве намекнул, что визита Трампа в Украину не будет

Визита в Украину в графике президента США Дональда Трампа нет.

Об этом руководитель посольства США в Украине Уильям Тейлор сказал в интервью "Европейской правде".

"По состоянию на сейчас в графике Дональда Трампа форуме нет поездки в Украину, а визиты такого уровня планируются очень заранее", - сказал дипломат.

Зеленский и Трамп коллаж

При этом он уточнил, что очень хотел, если бы такие планы у Трампа появились. "Я хочу встретить президента Трампа в Украине", - сказал он.

Тейлор считает, что визит любого топ-чиновника из Вашингтона всегда является знаком, сигналом – "свидетельствует, что та или иная столица является важной для США".

Он рассказал, что вопросов, которые касаются Украины и важны для США – достаточно. "В Украине продолжается война. Война, вызванная русскими. Передача сигнала поддержки Украины в этих условиях – важная вещь. Мы, конечно, можем это делать разными способами, но если будет избран путь сделать это с помощью визита – это будет хорошее решение", сказал дипломат.

Как известно, Трампу остается находится на должности еще около 1 года – следующие выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Из американских президентов в Украине был Джордж Буш-старший в 1991 году – чкарз перед получением своей независимости, Джордж Буш-младший в 2008 году и Билл Клинтон (в 1995 и 2000 году). Ни разу за двукратную каденцию не был в Украине Барак Обама.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшем будущем встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским. "Он [Зеленский] – очень умный парень, который хочет мира. Смелый человек. Я думаю, что он сможет договориться с Путиным", – добавил президент США. " – заявил Трамп.

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