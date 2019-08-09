"Руки рубить не будем!" У Зеленского придумали жесткое наказание для "кнопкодавов"

В новоизбранной Верховной Раде Украины "кнопкодавов" и прогульщиков намерены штрафовать и лишать мандатов.

Об этом в интервью "112" рассказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, озвучив санкции для народных депутатов.

"По поводу кнопкодавов наша позиция следующая: они должны быть наказаны строго. Это либо высокие штрафы, 50-80 тыс. грн, второе – уголовная ответственность за такие действия. Руки рубить не будем", – отметил он.

Также в "СГ" намерены внедрить систему, которая позволила бы сделать невозможным голосование за несколько человек сразу.

"Это могут быть отпечатки пальцев, сенсорная кнопка. Правда, никто не может до конца ответить, будет ли она работать? Сенсорная кнопка около 12 лет находится в парламенте и ни дня не работала. Почему это нельзя было сделать раньше? Вопрос риторический, но тем не менее ее решили запустить под конец каденции. Я не понимаю, будет ли она работать, как она будет работать, отвечает ли она тем вызовам", – сообщил Разумков.

Верховная Рада censor.net.ua

Прогульщиков в Раде намерены лишать мандата, если он пропустил треть пленарных заседаниях.

"Наше предложение следующее: если народный депутат в течение сессии не был 30% на пленарных заседаниях и в работе комитетов, то, наверное, он занятой человек, и пусть идет заниматься чем-то другим. Лишение мандата было бы справедливо. Экономия бюджета, а другим бы не хотелось – они бы начали работать", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее избранный нардеп Давид Арахамия заявил, что в новом парламенте партия "Слуга народа" будет настаивать на введении уголовной ответственности за неперсональное голосование депутатов или так называемое "кнопкодавство".

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