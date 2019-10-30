Руки деть некуда: 'слугу народа' поймали с 'резиновым другом' в Раде

Народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Люботу заметили на заседании Верховной Рады с эспандером в руках.

Видео опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook. В сети подшутили над нардепом, указав на то, что ему, видимо, некуда деть руки во время сессии. (Чтобы посмортеть видео, проскролльте до конца экрана)

Дмитрий Любота в Раде Скриншот

"Если не знают, куда руки деть, пусть спросят у Илюхи, он расскажет и покажет", "Когда открыл текст закона, ничего не понял и закрыл", иронизируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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