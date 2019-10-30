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30 октября • обновлено в 11:37
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Руки деть некуда: "слугу народа" поймали с "резиновым другом" в Раде

2.8т Читать материал на украинском

Народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Люботу заметили на заседании Верховной Рады с эспандером в руках.

Видео опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook. В сети подшутили над нардепом, указав на то, что ему, видимо, некуда деть руки во время сессии. (Чтобы посмортеть видео, проскролльте до конца экрана)

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Дмитрий Любота в Раде

Дмитрий Любота в Раде

Скриншот

"Если не знают, куда руки деть, пусть спросят у Илюхи, он расскажет и покажет", "Когда открыл текст закона, ничего не понял и закрыл", иронизируют в сети.

Руки деть некуда: 'слугу народа' поймали с 'резиновым другом' в Раде
Руки деть некуда: 'слугу народа' поймали с 'резиновым другом' в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
До слуги народа уже не знают к чему докапаться, раньше законы в Раде принимались присутствующими 30-ю лицами и всем пофиг было, а тут раздувают из мухи слона...
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Наоборот молодец
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Не вижу в этом ничего плохого, не с фалосом же в руках был.
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