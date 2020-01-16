Рука России? Порошенко рассказал, кто может стоять за "пленками Гончарука"

Обнародование записей вероятных разговоров во время совещания у премьер-министра Алексея Гончарука – это не украинский сценарий. В раздувании этого скандала заинтересована Россия как страна-агрессор.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", – подчеркнул он.

Порошенко заявил, что в скандалах с "пленками Гончарука" может быть виновата Россия

"Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал", – заявил пятый президент.

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство – на российских каналах", – обратил внимание Порошенко.

"Каковы причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы" , – пояснил Порошенко.

"Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", – подчеркнул он.

Порошенко также подчеркнул, что "Европейская солидарность" не будет в этом участия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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