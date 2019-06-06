"Маски-шоу", крышевание, контрабанда: всплыли скандальные данные о главе СБУ

Украинский политкосультант Михаил Подоляк считает, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак был управляем прошлой властью и занимался зарабатыванием денег для нее.

Такой подход к работе не дал ему стать эффективным руководителем и превратить ведомство в спецслужбу, которая действительно занималась бы безопасностью страны, отметил Подоляк в "OBOZREVATEL Блоги".

"СБУ слишком ручным было за все время прошлой власти. Она поставила ручного Василия Грицака, и Грицак работал исключительно на семейное дело. То есть, вся вертикаль СБУ занималась исключительно экономикой, зарабатывала деньги. Всякие "маски-шоу", открытие уголовных дел, заказные уголовные дела, крышевание, контрабанда, все остальное. Все типичное, присутствующее всегда в нашей большой политике", – говорит эксперт.

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"По большому счету другого ожидать от Грицака и невозможно было. Разве что он попробовал несколько раз поучаствовать в каких-то постановочных пиар-акциях типа фейкового убийства Бабченко. Насколько это было профессионально? Да ни насколько! Потому что являясь провинциальным по своей сути, Грицак и не мог организовать эффективную пиар-поддержку всем странным инициативам власти", – добавил он.

Что касается действий новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, то он, подчеркивает Подоляк, максимально быстро и эффективно пытается зачистить основные коридоры СБУ, чтобы поставить туда своих людей.

"Другой вопрос, есть ли у него достаточное количество профессионалов? И вообще, что такое концепция СБУ в его исполнении? По сути, можно сказать, что сейчас у нас спецслужбы в том виде, в котором она должна быть, которая занимается реально национальной безопасностью, а не экономической безопасностью той или иной семьи, нету", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Подоляк заявил, что смена власти в Украине означает, что руководители силовых органов снова будут пытаться угодить новому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы остаться на хлебных должностях. Он сравнил это с "выставлением себя на продажу".

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