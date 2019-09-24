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24 сентября • обновлено в 15:45
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"Рубит руки чиновникам": назван любимый иностранный политик украинцев

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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверенно занимает первое место в списке иностранных политических деятелей, которым больше всего доверяют украинцы.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, украинцы приветствуют фактор "сильной руки" в политике, хотя и не воспринимают диктатуру.

"Данные социологических исследований уже много лет показывают, что украинцы лучше всех относятся среди международных политических лидеров именно к Александру Лукашенко. Есть миф, что в Беларуси порядок, что там не воруют, что там сильный хозяин, который рубит руки чиновникам", - пояснил социолог.

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По словам Антиповича, этот "Лукашенко-стайл" нравится людям.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, которого часто уличают в подражании белорусскому лидеру, может воспользоваться этим образом "с точки зрения наведения порядка в государстве".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

sputnik.by

Как сообщал OBOZREVATEL, социолог Алексей Антипович также рассказал, сколько в Украине сторонников президента России Владимира Путина.

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Персоны
Владимир Зеленский Александр Лукашенко Алексей Антипович
Место
Украина
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Не говори за всех.
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