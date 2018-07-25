Курт Волкер вважає, що Україна повинна продовжити дію закону про особливий статус Донбасу, інакше ризикує опинитися в невигідній ситуації. Цей закон був продовжений у жовтні 2017 року на рік. - Ред.
Я вважаю, що статус Донбасу чудово визначений нинішнім законодавством, у якого немає наразі якогось терміну дії. Це так званий закон про деокупацію Донбасу. Верховна Рада визнала, що ця територія є окупованою Російською Федерацією, вона зараз не контролюється Україною. Відповідно керує цією територією окупаційна адміністрація під проводом Москви. Це означає лише одне - це і є особливий статус Донбасу. Тобто де-юре, це українська територія, де-факто вона контролюється російськими окупантами.
Мені здається, що тут вже будь-які суперечки навколо цього питання не мають жодного сенсу. Ми не можемо надавати якісь права цим територіям, якщо ці території нам не підпорядковуються. Вони є окупованими.
Взагалі зараз якісь розмови про особливий статус Донбасу - це маячня. Ми можемо говорити про якийсь особливий статус Донбасу після того, як ця територія буде деокупована, коли постане питання її реінтеграції до України. Тобто коли в першу чергу її залишать окупаційні війська. А в законі про деокупацію Донбасу чітко прописаний алгоритм, коли і як буде просуватися стан цієї деокупації, тобто виведення окупаційних військ.
Після того ми будемо розмовляти вже і вирішувати питання про подальшу долю Донбасу і як його реінтегрувати. Тоді ми можемо повернутися до обговорення цього особливого статусу, як повинні будуть діяти українські адміністративні органи на цій території. Зараз ця територія з точки зору українського законодавства має статус окупованої, що зафіксовано в діючому законі, який нещодавно Верховна Рада прийняла. Ці всі суперечки не мають жодного сенсу.
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