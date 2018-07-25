МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир
Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
Руководитель группы "Информационное Сопротивление"Все статьи автора

Розмови про особливий статус Донбасу - маячня

733Читать новость на украинском

Курт Волкер вважає, що Україна повинна продовжити дію закону про особливий статус Донбасу, інакше ризикує опинитися в невигідній ситуації. Цей закон був продовжений у жовтні 2017 року на рік. - Ред.

Я вважаю, що статус Донбасу чудово визначений нинішнім законодавством, у якого немає наразі якогось терміну дії. Це так званий закон про деокупацію Донбасу. Верховна Рада визнала, що ця територія є окупованою Російською Федерацією, вона зараз не контролюється Україною. Відповідно керує цією територією окупаційна адміністрація під проводом Москви. Це означає лише одне - це і є особливий статус Донбасу. Тобто де-юре, це українська територія, де-факто вона контролюється російськими окупантами.

Мені здається, що тут вже будь-які суперечки навколо цього питання не мають жодного сенсу. Ми не можемо надавати якісь права цим територіям, якщо ці території нам не підпорядковуються. Вони є окупованими.

Новости
ДУК "Правый сектор" в ООС: как поступить с добровольцами

Взагалі зараз якісь розмови про особливий статус Донбасу - це маячня. Ми можемо говорити про якийсь особливий статус Донбасу після того, як ця територія буде деокупована, коли постане питання її реінтеграції до України. Тобто коли в першу чергу її залишать окупаційні війська. А в законі про деокупацію Донбасу чітко прописаний алгоритм, коли і як буде просуватися стан цієї деокупації, тобто виведення окупаційних військ.

Після того ми будемо розмовляти вже і вирішувати питання про подальшу долю Донбасу і як його реінтегрувати. Тоді ми можемо повернутися до обговорення цього особливого статусу, як повинні будуть діяти українські адміністративні органи на цій території. Зараз ця територія з точки зору українського законодавства має статус окупованої, що зафіксовано в діючому законі, який нещодавно Верховна Рада прийняла. Ці всі суперечки не мають жодного сенсу.

Читайте все новости по теме "Війна на Донбасі" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий ТымчукДмитрий Тымчук
Тема
Війна на Донбасі
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги