"Рожа Пашинского на каждом углу висит". Как скандальный кандидат в депутаты округ "засевает"

В городе Коростень Житомирского района активно проходит предвыборная агитация кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в Раду по мажоритарному округу №64. Среди самовыдвиженцев – скандальный народный депутат, экс-фигурант уголовного дела Сергей Пашинский.

Сами коростенцы неоднозначно отзываются о представителе партии "Народный фронт" в парламенте предыдущего созыва. Журналисты издания "Страна" съездили в Коростень, чтобы выяснить настроения местных жителей, и узнали много интересного.

– Эх, вот бы выборы не раз в пять лет, а пять раз в год проходили!

Для Коростеня, как и любой другой провинции Украины, выборы – золотое время, когда буквально за месяц-два, пока идет избирательная кампания, город может преобразиться до неузнаваемости. Кандидаты в депутаты наперебой чинят дороги, строят детские площадки, ремонтируют старые здания, раздают продуктовые пайки и медикаменты. В общем, занимаются традиционным "гречкосейством".

Коростенцы же в преддверии выборов живут по принципу "дают – бери". Хотя, брать-то берут, но как проголосуют – еще никто не знает. Даже они сами.

Выбор у коростенцев сложный.

Коростень – центр мажоритарного округа №64. Мы здесь неслучайно.

Этот округ привлек наше внимание потому, что здесь за право снова попасть в Раду борется один из самых одиозных представителей прошлой власти – Сергей Пашинский (нардеп от "Народного фронта").

Интересно, что в прошлый раз он попал в Раду по списку "Народного фронта", а на этот раз выдвигается по мажоритарному округу – правда, уже не от "НФ", а как самовыдвиженец. Пашинский тут пользуется большим влиянием за счет дружбы с мэром Коростеня Владимиром Москаленко.

Главный конкурент Пашинского – действующий депутат Владимир Арешонков, который на прошлых выборах прошел в Раду от "БПП". Но теперь он тоже баллотируется как самовыдвиженец.

Всего на мажоритарном округе №64 зарегистрировано девять кандидатов. Но основная борьба идет именно между этими двумя "стариками" – Пашинским и Арешонковым.

Третий, кто пытается составить им конкуренцию – кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев.

О нем известно немного. Кроме того, что он участвовал в АТО и работает учителем в Коростенской общеобразовательной школе № 9.

Но в Коростене о нем почти никто и не слышал.

– Вот Пашинского знаю, Арешонкова знаю. Слышала, кто-то от "Слуги народа" тут есть... Но кто он, что он - без понятия. Ни разу не видела, даже фамилию не вспомню, - комментирует "Стране" местная жительница Виктория, спеша на работу.

– Сигачев? А кто это? А-а-а, это тот, кто от партии Зеленского у нас выдвигается? Ну, теперь буду знать, спасибо, - еще одна горожанка впервые от нас, журналистов, слышит фамилию кандидата от ЗЕ.

И правда: если не прочесть на сайте ЦИК, что Сигачев тоже баллотируется по 64-му округу, едва ли это поймешь, просто прогулявшись по Коростеню.

На каждом шагу – агит-палатки и борды Пашинского. Чуть меньше – у Арешонкова. У Сигачева от "Слуги народа" – ни одного. Кроме, разве что, единственной вывески возле "ЗЕштаба", расположенного в здании продуктового магазина, бильярдной и парикмахерской.

Из разговоров с местными жителями оказывается, что многие горожане даже не в курсе, что по их округу баллотируется такой кандидат.

Зато мы часто встречаем билл-борды некоего Виталия Науменко – ноунейма, который технично "позаимствовал" фирменный стиль партии "Слуга народа", а в биографии указал, что работает на некоем частном предприятии "Слуга народа".

В Коростене шутят, что ему просто не хватило денег на собственного дизайнера. Хотя, не исключено, что с деньгами теперь у него неплохо. Возможно, его участие в выборах простимулировал кто-то из основных кандидатов, чтоб оттянуть голоса у Сигачева.

В агитации кандидата Науменка вместо "Зе!" написано "За!"

64-й округ на этих выборах бьет рекорды по "гречкосейству", причем главным "гречкосеем" оказывается Сергей Пашинский.

"Страна" отправилась в Житомирскую область, чтобы понять, как "тяжеловесы" сошлись в украинской глубинке с "новичками", и кто из них победит.

"У Пашинского тут все схвачено"

Говорят, человека встречают по одежке. Город же встречают по общественному транспорту.

В Коростене это старые автобусы, где мотор – единственная мера безопасности: его звук точно не даст водителю уснуть в пути. Эти автобусы – как любимая игрушка из детства, которую до последнего стараются починить, даже когда она безнадежно сломана.

Правда, сами коростенцы считают, что их маршрутки круче любого гиперлупа, и при первой возможности выражают свое восхищение автопарком.

– Да у нас общественный транспорт лучше, чем в Киеве!

– Вы про этот транспорт? – Уточняем у дедушки, с которым разговорились по пути в автобусе. Не верится, что он говорит об этих пыхтящих выхлопным газом развалюхах времен Советского Союза.

– Да-да, как раз недавно автопарк обновили, почти во все уголки города доехать можно – красота! – говорит пенсионер Владимир Николаевич.

Только одно пенсионеру Владимиру Николаевичу не нравится в родном городе: мало места на огороде, так что огурцы для засолки приходится покупать. Жалуется: дорого.

О родном Коростене местные жители говорят с гордостью, характерной для многих провинциальных украинских городов с древней историей.

Коростень (во времена Древней Руси – Искоростень) – столица славянского племени древлян, которую княгиня Ольга сожгла, отомстив древлянам за убийство мужа Игоря. Об этой странице истории Коростеня напоминает купальня Ольги, расположенная в главной достопримечательности города – парке имени писателя Николая Островского (автора культового советского романа "Как закалялась сталь").

Здесь же установлен величественный памятник древлянскому князю Малу и его дочери Малуше. После сожжения города Малуша стала ключницей-рабыней Ольги, а позже – родила от ее сына, князя Святослава, наследника. Который стал правителем Руси, князем Владимиром.

С 1970-х Коростень был известен на весь Советский Союз благодаря своему фарфоровому заводу, но с распадом СССР постепенно производство пришло в упадок – типичная история для многих небольших городов Украины. К 2012 этот завод, как и многие другие, окончательно обанкротился и закрылся, а оборудование разобрали на металлолом.

Сегодня на улицах Коростеня почти не встретишь молодежи. Причина проста: в городе нет высших учебных заведений, даже колледжей и техникумов нет. Так что молодые выпускники сразу после школы уезжает кто в Киев, кто за границу в поисках лучшей жизни. Редко кто возвращается. Работать молодым людям здесь тоже особо негде.

Так что большинство жителей Коростеня – пенсионеры. Традиционно самый активный электорат.

Вот и наш новый знакомый Владимир Николаевич охотно поддерживает разговор. Он едет на единственный в Коростене рынок – не столько за покупками, сколько за "поговорить".

Базар – одно из ключевых мест встречи горожан, особенно накануне выборов: коростенцы обсуждают кандидатов в депутаты и пересказывают нам, приезжим журналистам, местные сплетни.

– Видели, рожа Пашинского на каждом углу висит! Уже сил нет смотреть на него, – жалуется торговка специями. Продавцы с соседних прилавков тоже встревают в разговор:

– У него здесь все схвачено, он же и с мэром нашим, Москаленко, дружит, и с директором автопарка Терещенко...

– Ясно, почему он в этот раз по нашему округу выдвигается. До этих выборов наш Коростень ему и не нужен был. А тут – и асфальт новый положил, и пляж почистил…

– Пляж? – уточняем. – Где?

– Где болото, там и пляж, – отшучивается Владимир Николаевич, указав рукой на речку Уж, пересекающую Коростень.

"Песка насыпал, вот и весь пляж"

Подходя поближе к Ужу, понимаем, что это действительно больше болото, чем река. Вода у берега "цветет" и переливается зелено-коричневой гаммой, по краям неумолимо заростая камышами и кувшинками. Правда, это не мешает бесстрашным коростенцам там купаться и ловить рыбу.

Пляжей здесь два. Один – недалеко от центра, второй – на окраине, к нему дорога идет через мост. Сначала отправляемся к первому – он ближе.

И правда – территория чистая, опрятная. Пляж - не песчаный, а поросший травой, но ухоженной. Видно, что за ним следят. На каждом шагу – лавочки и урны. Есть беседки, сдающиеся в аренду, и детская площадка. Но странно – ни одной таблички, что к благоустройству пляжа приложил руку Пашинский. Как-то не по-предвыборному.

– Так это не тот пляж! – говорят три местные жительницы, подтверждая наши сомнения. Женщины устроили на траве мини-пикник – отмечают день рождение внучки, сегодня ей исполнился год. Причем отсутствие солнца и температура +15 градусов не мешают им загорать в открытых купальниках.

– Мы на тот пляж вообще не ходим. Здесь намного лучше, причем все это сами горожане сделали – и площадку, и беседку. Посмотрите, как тут чисто – одно удовольствие загорать! А там – что этот Пашинский сделал? Песка насыпал, вот и все благоустройство. Там и не убирает никто, везде валяются окурки и стекло.

К Пашинскому у этого "женского трио" неоднозначное отношение. Говорят, в Коростене его не очень любят.

– А что он сделал для нас? Он, как и все, о родном городе только перед выборами вспоминает! – Говорит одна из женщин, Алла.

– Пашинский если что-то и делает, то только потому, что выборы скоро, а он очень хочет в Раду, – соглашается вторая, Антонина, откусывает кусок огурца. – У нас есть меценаты, которые делают то же самое для города, и не только перед выборами, а постоянно, и абсолютно бескорыстно, и в депутаты не прутся. И детские площадки строят, и за свой счет памятник князю Малу в парке поставили… Кстати, а вы уже были у нас в парке? Ой, сходите обязательно, там так красиво!

Комплименты родному городу забавно вплетаются в каждый наш диалог с коростенцами. При любой возможности они рассказывают нам о старинной истории Корстеня и о достопримечательностях, которые обязательно надо посетить.

Еще одна "фишка" Коростеня – фестиваль дерунов, который проходит здесь каждый год в сентябре. Это такой себе местный Октобер-фест, только вместо пива – деруны. Коростенцы с особой гордостью рассказывают, что в прошлом году на фестивале испекли дерун весом в 150 кг.

– Я лично Пашинского не знаю, но баннеры он свои по всему городу расклеил, это очень навязчиво, – подключается к разговору третья женщина, Галина Владимировна, самая старшая в этой компании.

– Подарили на днях от Пашинского моей маме аптечку, но я ей никаких лекарств оттуда не даю. У меня есть знакомая, которой принесли продуктовый пакет от Пашинского, так она принципиально отказалась от него и даже не взяла. Вот вам и ответ, как люди к нему относятся.

Путь к нужному нам "пляжу Пашинского" неблизкий – по бездорожью несколько километров пешком, а после – через старый прогнивший деревянный мост.

Переходим на свой страх и риск – кажется, что еще чуть-чуть, и он провалится. "Лучше бы он мост починил, а не песка сюда насыпал", – слышим, как возвращаясь с другой стороны реки ворчит старушка, около которой в одних мокрых плавках бегает маленький внук.

А под ногами так и извивается река Уж, огибая огромные каменные валуны, образуя пороги и каскады небольших водопадов – теперь становится понятно, почему наблюдательные коростенцы дали ей такое название.

Но вот разрекламированный "пляж Пашинского" совершенно не оправдывает ожиданий. Из благоустройства здесь – только гора песка, пара лавочек, урны и детские песочницы. А под ногами – горы окурков и пачек из-под чипсов, будто специально брошенные мимо "урн Пашинского".

Зато табличка имеется.

"Принесли набор лекарств от Пашинского – я отказалась"

В Коростене ни для кого не секрет, что Пашинский активно занимается "гречкосейством" – раздает пенсионерам "продуктовые наборы" и аптечки. Но такая предвыборная щедрость производит впечатление не на всех.

– Периодически Пашинский раздает пенсионерам продуктовые пакеты. Я даже видел, что в них, к моему соседу приходили агитаторы. Там была бутылка вина "Кагор", макароны, гречка, подсолнечное масло, сгущенка. Еще аптечки раздавали с набором лекарств. Но я вам так скажу, это ему не поможет. Его все равно здесь не любят, – рассказывает мужчина, с которым мы разговорились в очереди в магазине.

С избирателями Коростеня Пашинский встречается не часто. Последний раз на личной встрече во дворах его видели недели две-три назад.

"Он больше по окрестным селам ездит", – рассказывают коростенцы. О таких поездках депутат регулярно отчитывается на своей странице в Facebook.

Приемная Пашинского находится в центре города, в гостинице “Коростень”. Здесь же он останавливается, когда приезжает в город. В соседнем кафе официантки говорят, что Пашинский часто сюда заходит. Заказывает кофе и шоколадное мороженое.

В вестибюле отеля пахнет моющими средствами и сыростью. Туристы в Коростене – явление нечастое, так что многие помещения сдали в аренду под офисы. Один из них, на четвертом этаже, снимает Пашинский.

Мы приехали в воскресенье, поэтому, к сожалению, на прием к кандидату не попали. Но говорят, что по будним дням здесь выстраиваются очереди.

— Народная тропа не зарастает, – философски подмечает усталая уборщица, опершись руками на швабру.

Горожане говорят, что Пашинский действительно много кому помогает.

– Он столько сделал, я однозначно буду за него голосовать, – признается мужчина средних лет, с которым мы знакомимся в ближайшем кафе. Он уже 15 минут потягивает из картонного стаканчика эспрессо и одну за одной курит дешевые сигареты.

Где работает – непонятно, но все время крутится около агитационной палатки Пашинского.

Мужчина при первой же возможности щедро вручает нам целую стопку агит-листовок и газет. Мы тут же внимательно их изучаем.

Конечно, в этих агитках не пишут обо всех "приключениях" Пашинского, вроде новогодней стрельбы в Киевской области, когда депутат прострелил человеку ногу.

Зато много сказано о том, как и кому помогает благотворительный фонд Пашинского, которым заведует его жена Руслана. Как при его содействии выделяются миллионы гривен госпомощи Коростеню и окрестным селам – за что его лично благодарит его друг, мэр города Владимир Москаленко. Для ряда горожан, многие из которых уважают мэра, такая рекомендация что-то значит.

– Вам могут говорить, что Пашинский только сейчас активничает, но это неправда. Его благотворительный фонд работает в Коростене уже давно, он и садикам, и школам, и больницам помогает. Я слышал, что недавно кому-то нужна была срочная операция, и он все организовал, – уверяет наш новый знакомый, и кладет очередной окурок мимо пепельницы прямо на стол.

Мнения о Пашинском в Коростене разнятся. Есть те, кто, как и этот мужчина в кафе, считают, что он больше других сделал для города и достоин попасть в Раду. Но есть и те, кто придерживаются другого мнения.

Правда, сам Пашинский с этим "другим мнением" о себе активно борется.

На любые негативные публикации о себе Пашинский реагирует жестко.

Так, 12 июня всю редакцию местной газеты "Патриот" вызвали на допрос за статью под заголовком "Пашинский должен сидеть, но не в кресле депутата!", где перечислены совершенно не те "подвиги" Пашинского, о которых пишут в его агит-газете. Здесь и о захвате предприятий, и о разворовывании бюджета, и вертолетной рыбалке в разгар военных действий на Донбассе.

Многие местные в разговоре со "Страной" тоже припоминают Пашинскому все его грехи – от скандала с новогодней стрельбой до возможной причастности к расстрелам на Майдане. Для таких коростенцев одиозность кандидата перевешивает любые предвыборные "плюшки".

– Хотите честно? Ничего хорошего про вашего кандидата я сказать не могу, – грубо отвечает один из пожилых мужчина, играющих на лавочке во дворе в шахматы.

Поначалу они по ошибке принимают нас за агитаторов от Пашинского. Заверения в том, что мы – журналисты, несколько смягчает наших собеседников.

– Он не герой нашего времени, – уже спокойнее отвечает пенсионер. Его соперник в этот момент, получая "шах", и срывается на эмоции:

– А за что его, бандюгу, любить?! Стрелял в человека, а потом сделал его же и виноватым! Подонок!

Мужчина так разнервничался, что на лбу проступил пот.

– Да вы посмотрите, как он ведет себя в Раде! Хамюга! Он на билл-бордах своих пишет, что у него сильный характер. Если хамство – это сильный характер, тогда да, конечно. Но уважать его не за что.

– Он и дорогу сделал не где-нибудь, а в Пашинах, в районе, где его родители живут! А все почему? Потому что очень в Раду хочется! Так бы х*р пальцем пошевелил!

Часть коростенцев принципиально игнорирует встречи с депутатом и прямо говорит, что голосовать за него не собирается.

Мы не единожды слышим истории о том, как некоторые жители, к которым приходят с "подарками" от Пашинского, отказываются их брать.

– Мне тоже принесли недавно набор лекарств от Пашинского, но я отказалась. Сначала награбил наши деньги из бюджета, а потом раздает нам наши же деньги под видом благотворительности, наглец! – возмущается пенсионерка Любовь Ивановна, которая подошла на шум брани соседа.

Вся эта компания прямо нам заявляет, что голосовать за Пашинского не будет. И вообще на выборы вряд ли пойдет.

– За кого там голосовать? Мне вот только что пенсию подняли, знаете, на сколько? Угадайте! На 1 гривну 90 копеек. Это издевательство. Лучше бы вообще не добавляли, – говорит Любовь Ивановна, и в сердцах добавляет:

– Все только к кормушке хотят, а простые люди никому из этих депутатов не нужны.

"Все воруют, а этот хоть дает!"

– Пашинский раздает мороженое, Арешонков – конфеты. Интересно, а что этот, "Слуга народа", сегодня будет нам раздавать? – перешептываются старушки.

Здесь, в поселке Грозино, в нескольких километрах от Коростеня, встречу с избирателями проводит кандидат от "Слуги народа" – Вячеслав Сигачев.

Мы становимся ее свидетелями.

Вчера на этой же старой, заросшей травой танцплощадке у местного дома культуры с этими же людьми встречался Сергей Пашинский – бабушки вспоминают, каким вкусным мороженым он всех тут накормил.

– По-разному у нас в селе к Пашинскому относятся. Одни говорят, он ворует много. А другие говорят – все воруют, а этот хоть что-то дает!

Кандидат от президентской партии же не раздает старушкам ничего, кроме агитационной газеты. Тоненькой, в один разворот. Конечно, нельзя утверждать, что он поступает так всегда - на глазах у журналистов ни один вменяемый кандидат не станет открыто заниматься подкупом.

Впрочем, Сигачев утверждает, что принципиально не практикует "гречкосейство".

– Ну, дайте мне хоть газету, – сердито обращается одна из старушек к помощнице Сигачева, Галине, и мнет агитку в руках, не читая.

Кажется, селяне настолько привыкли к предвыборным "подаркам" от кандидатов, что теперь даже как-то слегка разочарованы тем, что их не пытаются подкупить. Сигачев в глазах некоторых местных рискует прослыть не самым "честным", а самым "жадным".

И если имена Пашинского и Арешонкова хотя бы у всех на слуху, то Сигачеве кандидате, кроме того, что он представляет партию "Слуга народа", почти никто ничего не знает. Хотя судя по закрытой социологии, только за счет плашки "Слуги народа" любой ноунейм в регионах на старте получает +30% к рейтингу.

Собственно, на разрешении использовать в агитации бренд партии "Слуга народа" помощь центрального штаба партии своим мажоритарщикам и ограничивается. Ни финансовой поддержки, ни медийной, на местах нет. Откровенно слабые кандидаты на местах, выставленные против "тяжеловесов" политики вроде Пашинского, предоставлены сами себе.

– Штаб не выделяет мне финансирование. Я вкладываю в кампанию свои личные сбережения. Те, кто помогает мне с агитацией - мои знакомые, которые работат на волонтерской основе, - признается "Стране" Сигачев.

Такова ситуация не только в 64 округе, но и по многим другим.

Неудивительно при таком подходе партии "новых лиц", что у Сигачева в Коростене – ни одного билл-борда. Все, кто помогает ему с кампанией – его друзья и знакомые. Зазывает бабушек на встречу с Сигачевым его коллега – пожилой учитель из школы №9. Молодая девушка Галина раздает газеты про кандидата. А еще у Сигачева есть охранник в темных очках – вероятно, единственная инвестиция партии в своего кандидата.

Вот и вся предвыборная рать.

Создается такое впечатление, что мажоритарные округа в провинциях, подобные 64-му, партия президента "сливает" под представителей уходящей власти. На что рассчитывают откровенно слабые кандидаты без поддержки даже собственной партии в схватке с такими "тяжеловесами", как Пашинский – непонятно.

Хотя сам Сигачев это называет домыслами. Уверяет, партия его не бросила. И в свою победу он верит.

– Меня в Коростене все знают. Да, у меня нет палаток и билл-бордов, но у меня и так рейтинг высокий. Это наша тактика: больше лично встречаться с людьми, говорить, а не завешивать город никому не нужными плакатами. У меня в день две-три встречи с избирателями сейчас. Работа ведется. Просто, может, вам из Киева она не видна, – говорит "Стране" Сигачев.

Как бы там ни было, он единственный, с кем "Стране" удалось встретиться лично на 64-м округе и поговорить.

И вот он приступает к общению со старушками. Одет в темно-зеленые штаны – под цвет партии. Канидат обращается к селянам – какие проблемы их волнуют? Каких изменений ждут?

Все традиционно. Тарифы, дороги, цены. Местные зря времени не теряют и сразу спрашивают в лоб:

– Мы голосовали за Зеленского! Вы идете от его партии, так скажите нам: почему он уже два месяца президент, а в стране ничего не меняется?!

Сигачев пускает в ход метафору:

– Когда мы сажаем картошку, на нее нападает колорадский жук. И что мы делаем? Правильно, мы от него избавляемся с помощью специальных средств, чтобы получить в итоге чистый урожай. Вот так и в стране. Сначала нужно избавиться от старой прогнившей системы, чтобы реформы подействовали…

На какое-то время воцаряется молчание. Старушки обдумывают слова кандидата.

– Это все хорошо. А тарифы когда снизите? – вдруг выкрикивает кто-то из толпы.

И начинается…

– А когда вы нам дорогу почините?

– У нас в скважине вода негодная, почистите воду!

– "Скорые" не доезжают!

– Лекарства дорогие!

Сигачев не успевает ответить на один вопрос, как звучит другой. Видно, что он не готов к таким просьбам.

Кандидат пытается объяснить, что не может давать никаких обещаний, не может повлиять на тарифообразование, что-то рассказывает про формулу Роттердам+ и Роттердам-…

Его не слышат. Старушки уже говорят между собой о своем. "Завтра на почту надо сходить за пенсией", "Хлеба бы не забыть купить"…

Вдруг откуда ни возьмись на танцплощадке появляются козы. Они паслись неподалеку, а теперь по-хозяйски разгуливают по танцплощадке и путаются под ногами у кандидата от "Слуги народа".

Завершающий аккорд в этом интересном представлении.

…Наш день в Коростене подходит к концу. До обратного поезда в Киев – еще несколько часов, и мы коротаем время, гуляя по главной достопримечательности Коростеня – старинному парку Островского. На закате здесь особенно красиво. Солнце отблескивает на позолоченных доспехах памятника князю Малу.

Речка Уж, пересекающая парк, отбрасывает блики на огромные каменные валуны, которые, были здесь и тогда, когда этот город был сожжен из-за мести.

Этот парк при грамотном подходе местных властей мог бы стать главной туристической фишкой региона.

А на площади перед памятником Малуше и маленькому Владимиру, будущему Крестителю Руси, танцуют школьники. Громкая музыка разносится на несколько кварталов вокруг.

Это Пашинский расщедрился – привез модного диджея и устроил для молодежи дискотеку.

Толпа школьников вовсю отрывается под Монатика и Макса Коржа, наизусть подпевая тексты. Они молоды и беспечны, и уж точно не думают о выборах. Впереди у них – институт, но не здесь, а где-то в столице или Польше. Через несколько лет они уедут отсюда, как уезжали предыдущие поколения Коростенцев. И как сам Пашинский когда-то.

Может, кто-то из них спустя годы вернется сюда и тоже будет оплачивать школьникам дискотеки с диджеем. Но сегодня они об этом не думают. Они танцуют. Им весело.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!