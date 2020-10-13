Я не власть.

Но если бы я был властью, то взял бы одну обыкновенную типовую общеобразовательную школу и пропустил бы всех детей через тест.

Боюсь может так оказаться, что главными разносчиками вируса окажутся наши дети.

В моем окружении за последние недели массово начали выявлять коронавирус у детей школьного возраста.

И практически все дети болеют бессимптомно или с такими симптомами при которых родители чаще всего списывают это на легкую простуду или отравление.

Откуда мы знаем сколько детей и подростков вот так бессимптомно ходит в школу, заражает одноклассников, учителей, родственников и окружающих.

Например.

В школе моего сына на прошлой неделе вдруг обнаружили заболевшего ребёнка и отправили всю параллель на карантин. До этого тоже самое произошло с детьми в старших классах.

В саду у коллеги, ребенок неделю ходил с лёгкими симптомами интоксикации. Когда родители наконец решились сделать тест - он показал наличие коронавируса у ребёнка.

У друзей, один из детей заразил всех остальных. И все они с положительными тестами сидят дома без каких-либо симптомов.

Худший пока вариант у дочери товарища. Температура около недели держится 37-38 и слабый стул.

Статистика публикуемая МОЗ так же показывает рост заражения среди детей. И эта статистика ведь только среди тех детей чьи симптомы таки заставили родителей пойти на анализы.

Ежедневно спрашивают.

А что конкретно сделать, чтобы не случился коллапс?!

Я считаю, школы надо закрывать не с 15-го по рекомендации, а с сегодняшнего дня и по общенациональному решению.

Чего тянуть?!

Эти пять дней до каникул уже ничего толком не решат в плане учебного процесса, но точно изолируют детей и подростков от новых контактов.

И обнадёживать с двухнедельными каникулами тоже глупо. Я не понимаю зачем делать каникулы до 30-го.

Ведь уже абсолютно очевидно, что учиться в этом году придётся удалённо. Так лучше не морочить голову родителям, тем более что дети сидя дома лезут на потолок от скуки и безделия - а через неделю стартовать дистанционное обучение.

Да.

Как и многим родителям, нам с женой особо не с кем оставить ребёнка дома, но я считаю лучше исключить детей из зоны риска и как фактор заражения взрослых.

Услышьте.

Сделайте эксперимент и протестируйте одну школу целиком.