Рост больных COVID-19 будет связан не с выборами: Радуцкий назвал основание для локдауна

В Украине после местных выборов возможен всплеск заболеваемости коронавирусом, однако он будет связан не с самим избирательным процессом.

Таким мнением в комментарии корреспонденту OBOZREVATEL поделился депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Он также назвал основание для введения локдауна в стране.

"Выборы точно проходят безопаснее, чем то, что было в Днепре, Харькове, Одессе. Есть рост заболеваемости по всему миру. И он будет, но это не связано с выборами. Я лично на участке ссорился с теми, кто без масок", – сказал нардеп.

По его словам, по примеру других городов, где всплеск после массовых мероприятий начался на 6-7 день, будет видно, как на распространение заболевания повлияли выборы.

Радуцкий заявил, что 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме и без осложнений. Следовательно, введение жесткого карантина, пояснил он, возможно из-за роста количества тяжело больных, а не просто количества заболевших.

Нардеп подчеркнул, что когда президент Владимир Зеленский говорил о цифрах локдауна, он имел в виду именно тех, кто будет госпитализирован, а не просто заболеет.

"Мы примерно рассчитываем, что если будет 15 тыс. заболевших и 20% из них будут госпитализироваться, то это основание для локдауна. Группа риска – пожилые люди. Но сейчас уже нет разницы между молодыми и пожилыми. У нас 52 тыс. коек, будут еще полевые, но медиков не хватит. Самое страшное, когда врачам придется выбирать, кого спасать", – добавил Радуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Владимир Зеленский считает, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев коронавируса в сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов также заявлял, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек.

Позже министр здравоохранения назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна.