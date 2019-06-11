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"Россию заставят!" Климкин сделал громкое заявление о Крыме

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Вердикты международных судов по делам Украины против России заставят российские власти сесть за стол переговоров для обсуждения вопроса аннексии Крыма.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, отметив, что сначала РФ "будет вынуждена" обсуждать гуманитарные и экологические проблемы полуострова (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я уверен, что в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров ... Будет решение международного суда о двух фундаментальных конвенциях, в том числе о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража по конвенции о морском праве. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать", – сказал он.

Павел Климкин

Павел Климкин

Скриншот видео

"Дальше речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций", – считает Климкин.

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Министр напомнил, что после аннексии Киев предлагал Москве различные форматы и платформы для переговоров по Крыму, но Россия отвергала все предложения.

Когда именно начнутся переговоры по Крыму, Климкин не дал прогноз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
во как у троллей пердаки рвет !!!
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Мир Миру
Мир Миру
А переговори щодо Криму - це війна чи мир? Тож ставити питання треба про перемогу чи капітуляцію.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дайте ему селёдки.
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