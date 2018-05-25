Россию обвинили в катастрофе МН-17: Порошенко прояснил позицию Украины

Президент Петр Порошенко поручил МИД присоединиться к инициированному Нидерландами и Австралией преследованию России на межгосударственном уровне по делу о катастрофе Boeing-777 на Донбассе в 2014-м году.

Как написал он на своей странице в Facebook, этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

"Поручил МИД безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу. Призываю весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в сбивании самолета, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 21 июля 2014 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Австралия и Нидерланды во время заседания голландского совета министров официально обвинили Россию в причастности к трагедии Boeing-777 на Донбассе.

Они заявили, что намерены привлечь РФ к ответственности.