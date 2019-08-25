Россию не вернут в G7: СМИ узнали решение мировых лидеров

Договоренности о возвращении России в G7 достигнуто не было. Вопрос возможного приглашения РФ обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице.

Об этом сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина, но договоренностей достигнуто не было", — отметил инсайдер.

Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL:

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