Россию не вернут в G7: СМИ узнали решение мировых лидеров

Договоренности о возвращении России в G7 достигнуто не было. Вопрос возможного приглашения РФ обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице.
Об этом сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина, но договоренностей достигнуто не было", — отметил инсайдер.
Ангела Меркель
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.
Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.
Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".
В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".
Позже глава Европейского совета Дональд Туск решил пригласить Украину на следующий саммит Группы семи (G7).
Россия жестко отреагировала на приглашение в G7 для Украины, а позже и последовала реакция представителя Путина на приглашение России в 7G.
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