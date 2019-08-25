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Россию не вернут в G7: СМИ узнали решение мировых лидеров

1.3т Читать материал на украинском

Договоренности о возвращении России в G7 достигнуто не было. Вопрос возможного приглашения РФ обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице.

Об этом сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина, но договоренностей достигнуто не было", отметил инсайдер.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Воронов Сергей
Воронов Сергей
конкретное предложение уже было сделано - послали рашу не на саммит!
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филипп филипыч
филипп филипыч
россию не пускают в большую 8ку перемога!! в чем перемога то?))
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