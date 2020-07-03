Россию не интересует исключительно Херсон: генерал США назвал цель Путина в Украине

Россия не видит целью новой агрессии в Украине исключительно Херсонскую область.

Как заявил в интервью LB.ua американский генерал-лейтенант, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи.

"Это поможет им не просто изолировать Украину от Черного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоема, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря", – сказал он.

По словам Ходжеса, ключевая цель для России – это, конечно же, дамба в Новокаховке Херсонской области.

"Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует прилегающее к Одессе пространство, когда начинает проводить огневые учения", – подчеркнул генерал.

При этом он добавил, что Россия не будет проводить всю операцию в одночасье.

"Возможно, Одесса – это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на ее действия Запад", – заключил Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября 2020 года стартуют российские учения "Кавказ", которые станут самыми масштабными за весь год. Они пройдут на трех полигонах неподалеку Волгограда – "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук", все они находятся в пределах 800-1000 километров от Херсона.