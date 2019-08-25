Россию хотят позвать на саммит 7G: у Путина отреагировали

В Кремле рассчитывают на здравомыслие всех участников G7 касательно возвращения России в объединение стран.

Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у России отношения с подавляющим большинством участников "Группы семи" восстанавливаются и "находятся на достаточно позитивном треке".

Говоря об улучшении отношений с G7, представитель Путина упомянул Германию, Японию, Италию и Францию.

Дмитрий Песков и Владимир Путин 112 канал

При этом Песков отметил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается.

"С некоторыми странами пока восстанавливать (отношения, — прим. ред.) не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Позже глава Европейского совета Дональд Туск решил пригласить Украину на следующий саммит Группы семи (G7).

Россия жестко отреагировала на приглашение в G7 для Украины.

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