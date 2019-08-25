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Россию хотят позвать на саммит 7G: у Путина отреагировали

1.8т Читать материал на украинском

В Кремле рассчитывают на здравомыслие всех участников G7 касательно возвращения России в объединение стран.

Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у России отношения с подавляющим большинством участников "Группы семи" восстанавливаются и "находятся на достаточно позитивном треке".

Говоря об улучшении отношений с G7, представитель Путина упомянул Германию, Японию, Италию и Францию.

Дмитрий Песков и Владимир Путин

Дмитрий Песков и Владимир Путин

112 канал

При этом Песков отметил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается.

"С некоторыми странами пока восстанавливать (отношения, — прим. ред.) не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Все эти "танцы с бубном" напоминают ситуацию с ПАСЕ. Украина продолжает верить, что она пуп земли и всё вращается вокруг Украины, но здравый смысл побеждает.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Убийцу в тюрьму затопорить надо-а не в G7 приглашать.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Hecke Josef, а там все голуби мира собрались.
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