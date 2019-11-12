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12 ноября • обновлено в 09:46
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Россию додавят: Арахамия назвал сроки встречи Зеленского и Путина

1.3т
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Встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате состоится до 20 декабря.

Такой прогноз дал глава парламентской фракции в Верховной Раде "Слуга народа" Давид Арахамия, передает LIGA.net.

"Осталось пару дней до финализации разведения. Мой прогноз – до 20 декабря встреча случится", – сообщил депутат.

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Арахамия предположил, что встреча все-таки состоится, ведь на Россию давят Германия и Франция.

"Они (в России – Ред.) всячески петляют от нее. Президент Зеленский постоянно общается с Меркель и Макроном, и напоминает, что все взятые на себя обязательства мы выполняем. Соответственно у русских будет очень плохая позиция, если они будут отказываться непонятно из-за чего. Они пытались включить туда газ (в переговорный процесс по Донбассу – Ред.) и любым способом избежать этого процесса. Но, мне кажется, их додавят", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

Также посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что встреча Зеленского и Путина состоится в "нормандском формате" в конце ноября.

Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Персоны
Давид Арахамия Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Serov Oleg
Serov Oleg
и этот оказался идиотом....что же так не везет окр.аине,то....
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куда Россия пыталась "включить газ"? В Нормандский формат? Этот человек в своём уме? Украинцы, я вот правда не понимаю, что с вами произошло в 2014? Массовый неизлечимый психоз? Где вы столько дураков берете во власти?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
По ходу эта анамалия на пару с калоедусом на что то тяжелое перешли.
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