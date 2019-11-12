Россию додавят: Арахамия назвал сроки встречи Зеленского и Путина

Встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате состоится до 20 декабря.

Такой прогноз дал глава парламентской фракции в Верховной Раде "Слуга народа" Давид Арахамия, передает LIGA.net.

"Осталось пару дней до финализации разведения. Мой прогноз – до 20 декабря встреча случится", – сообщил депутат.

Арахамия предположил, что встреча все-таки состоится, ведь на Россию давят Германия и Франция.

"Они (в России – Ред.) всячески петляют от нее. Президент Зеленский постоянно общается с Меркель и Макроном, и напоминает, что все взятые на себя обязательства мы выполняем. Соответственно у русских будет очень плохая позиция, если они будут отказываться непонятно из-за чего. Они пытались включить туда газ (в переговорный процесс по Донбассу – Ред.) и любым способом избежать этого процесса. Но, мне кажется, их додавят", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

Также посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что встреча Зеленского и Путина состоится в "нормандском формате" в конце ноября.

Ранее Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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