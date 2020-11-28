Россияне сорвали обмен пленными с Украиной – РосСМИ

Российская сторона не согласилась на проведение обмена пленными между Украиной и террористами "Л/ДНР" до Нового года.

Об этом РБК заявил собеседник, близкий к переговорам с российской стороны. Также в "ЛНР" назвали причины отказа.

Украинскую сторону обвинили в якобы невыполнении своих обязательств по снятию юридических претензий с освобожденных лиц.

"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", – сказала глава "рабочей группы ЛНР" Ольга Кобцева.

При этом она не уточнила, сколько человек хотели обменять со стороны "Л/ДНР".

Также близкий к Офису президента Украины источник рассказал изданию, что провести процедуру юридической очистки не всегда получается быстро и качественно.

"Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 19 ноября представила список из 11 человек на обмен удерживаемыми лицами с "Л/ДНР".

По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, документы полностью готовы.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.