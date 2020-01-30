"Россияне продолжают убивать, но вы ослеплены!" Гончаренко выступил с мощной речью в ПАСЕ

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что делегаты от стран-членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы ослеплены российскими деньгами.

И это несмотря на то, что страна-агрессор Россия продолжает убивать людей на украинском Донбассе. С такой речью он выступил в ПАСЕ и поделился видео в своем Telegram-канале.

"Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов – за права человека, 25 миллионов – за верховенство права, 20 миллионов – за демократию", – высказался нардеп.

Алексей Гончаренко обвинил делегатов ПАСЕ в продажности России

Он отметил, что в то время как страны-члены ПАСЕ делают России такие скидки, уже более 13 тысяч украинцев убиты.

"И это не конец. Они продолжают убивать. Украинцев – в Украине, грузин – в Грузии, англичан – в Солсбери, нидерландцев – в малайзийском лайнере", – возмутился Гончаренко.

При этом, подчеркнул депутат, он удивлен тем, что автором доклада и предложения снять санкции является именно представитель Нидерландов.

Выступление Гончаренко в ПАСЕ Скриншот с видео

"Очень символично, что Ассамблея выбрала Толстого на должность заместителя председателя. К сожалению, его родственником был Лев Толстой. Великий писатель. Он написал прекрасный роман "Анна Каренина". Вот ПАСЕ, как Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими выплатами, которые в итоге стали убедительнее для членов Ассамблеи", – подытожил Гончаренко.

Выступление Гончаренко в ПАСЕ Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гончаренко рассказал, что более 30 делегатов ПАСЕ поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

В июне Гончаренко сцепился с главой российской делегации Петром Толстым в кулуарах ПАСЕ, которая приняла решение вернуть РФ все права в Ассамблее. Украинец пригрозил представителю оккупантов скамьей подсудимых в Гааге.

Кроме того, украинский нардеп поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, встав на защиту украинских моряков, которые тогда находились в плену. Споря с ней, он назвал президента России Владимира Путина "гопником".

Позже Алексей Гончаренко в ПАСЕ снова вступил в публичную перепалку с российским пропагандистом.

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