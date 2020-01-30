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30 января • обновлено в 11:42
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"Россияне продолжают убивать, но вы ослеплены!" Гончаренко выступил с мощной речью в ПАСЕ

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Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что делегаты от стран-членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы ослеплены российскими деньгами.

И это несмотря на то, что страна-агрессор Россия продолжает убивать людей на украинском Донбассе. С такой речью он выступил в ПАСЕ и поделился видео в своем Telegram-канале.

"Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов – за права человека, 25 миллионов – за верховенство права, 20 миллионов – за демократию", – высказался нардеп.

Алексей Гончаренко обвинил делегатов ПАСЕ в продажности России

Алексей Гончаренко обвинил делегатов ПАСЕ в продажности России

Он отметил, что в то время как страны-члены ПАСЕ делают России такие скидки, уже более 13 тысяч украинцев убиты.

"И это не конец. Они продолжают убивать. Украинцев – в Украине, грузин – в Грузии, англичан – в Солсбери, нидерландцев – в малайзийском лайнере", – возмутился Гончаренко.

При этом, подчеркнул депутат, он удивлен тем, что автором доклада и предложения снять санкции является именно представитель Нидерландов.

Выступление Гончаренко в ПАСЕ

Выступление Гончаренко в ПАСЕ

Скриншот с видео

"Очень символично, что Ассамблея выбрала Толстого на должность заместителя председателя. К сожалению, его родственником был Лев Толстой. Великий писатель. Он написал прекрасный роман "Анна Каренина". Вот ПАСЕ, как Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими выплатами, которые в итоге стали убедительнее для членов Ассамблеи", – подытожил Гончаренко.

Выступление Гончаренко в ПАСЕ

Выступление Гончаренко в ПАСЕ

Скриншот с видео

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Автор
Дина Баронова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
ПАСЕ Россия - страна-агрессор
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
Лешке деваться некуда. Зарабатывает, как в последний день жизни. Скоро халява закончится. В Одессе и прибьют.
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
В России куча украинцев работает, никого не убивают. Убивают на Донбассе тех,кто с оружием пришел убивать мирных местных жителей.Большинство воюющих там с ВСУ и добробатами местные жители.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Пускать желчь в бессильной злобе удел слабых. Зачем вы Украину такой слабой сделали?
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