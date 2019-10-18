Главная Новости
18 октября • обновлено в 06:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
Журналист Все статьи автора

Россияне поменяли стратегию по Украине

295

В сегодняшнем информационном потоке размываются границы между информацией и пропагандой.

Ни для кого не секрет, что украинское информационное пространство уже более 5 лет находится под жёстким прессингом со стороны нашего северо-восточного соседа.

Главный принцип, по которому действует Кремль - разделяй и властвуй. Украина - специфический противник. Опаснее для нас внутренние разборки, чем внешняя агрессия. Такова уж наша история. И наша особенность.

Новости
Россия усиленными темпами готовится к большой войне

За красными стенами это понимают, поэтому и играют стратегически. Ставят на внутренний украинский деструктив.

Для украинцев сегодня архиважно понять, что в Украине нет "партии войны" и "партии мира", так как Украина - не агрессор. У нас есть партия сопротивления агрессору и партия капитуляции.

Всё остальное - пропаганда, вбиваемая в головы украинцев спецоперацией ФСБ и местными предателями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина
Теги
пропаганда война Новости России
Источник
Источник: facebook Андрея Нофенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel