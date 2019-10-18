В сегодняшнем информационном потоке размываются границы между информацией и пропагандой.
Ни для кого не секрет, что украинское информационное пространство уже более 5 лет находится под жёстким прессингом со стороны нашего северо-восточного соседа.
Главный принцип, по которому действует Кремль - разделяй и властвуй. Украина - специфический противник. Опаснее для нас внутренние разборки, чем внешняя агрессия. Такова уж наша история. И наша особенность.
За красными стенами это понимают, поэтому и играют стратегически. Ставят на внутренний украинский деструктив.
Для украинцев сегодня архиважно понять, что в Украине нет "партии войны" и "партии мира", так как Украина - не агрессор. У нас есть партия сопротивления агрессору и партия капитуляции.
Всё остальное - пропаганда, вбиваемая в головы украинцев спецоперацией ФСБ и местными предателями.
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