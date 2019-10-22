Россияне хотят использовать власть, чтобы вернуть контроль над судозаводом "Океан" – эксперт

Бывшие российские акционеры Николаевского судостроительного завода "Океан", которые довели стратегическое для Украины предприятие до банкротства, вновь пытаются вернуть контроль над заводом. Для этого они оказывают давление на Генеральную прокуратуру Украины через депутатов партии власти.

Такое мнение выразил политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя обнародованную СМИ переписку нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой его просили повлиять на следователей ГПУ в вопросе "НСЗ "Океан".

По его словам, можно утверждать, что слова "океан" и "сахар", фигурировавшие в упомянутой переписке, отсылают к скандально известному Игорю Игнатову. Он ранее руководил рядом сахарных заводов и с 2016 года официально представлял в судебных инстанциях компанию Zonel Operations Limited. Именно эта компания до 2013 года - до момента начала ликвидационной процедуры судозавода - владела акциями НСЗ "Океан", сообщил эксперт.

Николаевский судостроительный завод "Океан" Ukranews

"Журналисты неоднократно писали о том, что за Игнатовым и офшором Zonel Operations Limited стоят высокие российские чиновники, в частности, экс-полномочный представитель президента Российской Федерации Игорь Юсуфов. Именно через этих людей осуществлялись попытки ввести в заблуждение ГПУ и помешать процессу оздоровления предприятия", - сказал Золотарев.

Он напомнил, что Игнатов ранее являлся помощником народного депутата от БПП Оксаны Билозир.

Именно от имени Билозир в Генпрокуратуру, Минюст, Мининфраструктуры и другие государственные органы Украины поступали многочисленные депутатские обращения по поводу "Океана", отметил эксперт. Более того, по данным СМИ, сын депутата Андрей Билозир был трудоустроен заместителем директора ООО "Океан-Судоремонт". Этому предприятию, также связанному с российскими акционерами, по решению суда в сентябре 2016 года был передан на ответственное хранение целостный имущественный комплекс николаевского завода "Океан".

"Действиям россиян присуща некая шаблонность и схематичность: давить на ГПУ через депутатов партии власти в надежде вернуть контроль. Даже если эта попытка оказалась неудачной, ввиду ее широкой огласки, уверен, что они, как заинтересованные заказчики, будут пытаться найти другие каналы решения ситуации в свою пользу, в том числе, и на уровне судебных инстанций", - предположил эксперт.

Как сообщила на своей странице в сети Facebook, ликвидатор ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" Ирина Сербин, представитель Zonel Operations Игорь Игнатов вновь обратился в суд с ходатайством об аресте имущества завода в интересах кипрской компании. Суд, назначенный на в четверг 17 октября, не состоялся в связи с отсутствием судьи и представителей истцов.

Как сообщалось, в ноябре 2013 года ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" был объявлен банкротом, и была начата ликвидационная процедура общества.

К плачевному состоянию предприятие привел неэффективный менеджмент российских собственников - Zonel Operations Limited.

Представители российских акционеров не смирились со сложившейся ситуацией и стали противодействовать законной ликвидационной процедуре, стараясь вернуть контроль над одним из стратегических предприятий судостроения в условиях разворачивающегося напряжения между Украиной и Россией.

9 сентября 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество ПАО "НСЗ Океан" и передал его на ответственное хранение директору ООО "Океан-Судоремонт", президенту ПАО НСЗ "Океан" в 2010-2011 годы Леониду Шумило, тесно связанному с российским собственниками.

Ликвидатору общества удалось снять в судебном порядке наложенные аресты и довести процедуру финансового оздоровления завода до логического завершения – продажи на открытом аукционе предприятия стратегическому инвестору.

В декабре 2018 года целостный имущественный комплекс завода был реализован на открытом конкурсе ООО "Торговый дом "Аннона". Инвестору удалось полностью рассчитаться с долгами по зарплате и возобновить профильную деятельность предприятия. Сегодня завод выполняет крупные судоремонтные заказы и заключил контракты строительство сухогрузных барж для голландского заказчика.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат-мажоритарщик от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.

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