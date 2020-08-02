Россияне – это стадо, Путин играет на их имперских амбициях, – Сенцов

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов считает рядовых россиян "стадом".

Как сказал он в эфире "Радио НВ", россияне хотят, чтобы их зомбировали, потому что им это нравится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению Сенцова, президент России Владимир Путин – это проекция российских надежд.

"Почему у него есть поддержка? Потому что он делает то, чего хотят россияне. Путин – это часть России, однозначно", – отметил он.

Режиссер считает это большой проблемой России, потому что общество настолько деградировало, что нужны очень серьезные изменения, чтобы как-то поднять его уровень.

"Они не только в политической, экономической, военной, но и в социальной пропасти очень глубоко", – подчеркнул Сенцов.

В частности, он привел пример российских заключенных, которые, по его словам, ненавидят Путина, однако поддерживают его агрессивную внешнюю политику.

"Что касается зэков, то действительно большинство его ненавидят за то, что он страну грабит, засиделся у власти, посадил их в тюрьму (потому что он возглавляет эту систему). Но если вопрос касается внешней политики, "чей Крым?", они все говорят: вот это он хорошо сделал. И это проблема русских – их имперские амбиции, они на все смотрят через призму "мое". В этом заключается глубинная поддержка Путина, потому что он очень хорошо умеет играть на этих амбициях россиян", – пояснил бывший политзаключенный.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг доверия к Путину за три года снизился с 59% до 23% – наименьшего показателя за это время.