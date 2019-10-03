"Россияне будут выбирать власть на Донбассе": Порошенко назвал опасность "формулы Штайнмайера"

Если на оккупированных территориях Донбасса быстро организуют выборы, это приведет к тому, что на них будут голосовать избиратели с российскими паспортами. Украинская власть должна это услышать и отказаться от такой идеи.

Об этом заявил в интервью журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, рассказывая об угрозах "формулы Штайнмайера", написала пресс-служба "ЕС".

"Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории и под дулами российских автоматов, надо не забывать, что, в отличие от 2014-2015 годов, там уже выданные десятки или сотни тысяч российских паспортов", – пояснил он.

Пятый президент Украины, лидер политической партии "ЕС" Петр Порошенко Пресс-служба ЕС

Порошенко подчеркнул, что таким образом на оккупированной территории украинских земель власть будут выбирать россияне. По словам политика, на эту деталь в последние дни не обратили должного внимания.

"И я думаю, что именно это должны услышать те, кто сегодня принимает решения, и точно отказаться от этого", – заметил пятый президент Украины.

Порошенко добавил, что "выходить с этим на "нормандский формат" – настоящая ловушка для Украины.

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