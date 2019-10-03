Главная Новости
3 октября • обновлено в 15:46
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Россияне будут выбирать власть на Донбассе": Порошенко назвал опасность "формулы Штайнмайера"

1.9т Читать материал на украинском

Если на оккупированных территориях Донбасса быстро организуют выборы, это приведет к тому, что на них будут голосовать избиратели с российскими паспортами. Украинская власть должна это услышать и отказаться от такой идеи.

Об этом заявил в интервью журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, рассказывая об угрозах "формулы Штайнмайера", написала пресс-служба "ЕС".

"Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории и под дулами российских автоматов, надо не забывать, что, в отличие от 2014-2015 годов, там уже выданные десятки или сотни тысяч российских паспортов", – пояснил он.

Пятый президент Украины, лидер политической партии

Пятый президент Украины, лидер политической партии "ЕС" Петр Порошенко

Пресс-служба ЕС

Порошенко подчеркнул, что таким образом на оккупированной территории украинских земель власть будут выбирать россияне. По словам политика, на эту деталь в последние дни не обратили должного внимания.

"И я думаю, что именно это должны услышать те, кто сегодня принимает решения, и точно отказаться от этого", – заметил пятый президент Украины.

Новости
"Российский сценарий на Донбассе!" Порошенко выступил против "формулы Штайнмайера"

Порошенко добавил, что "выходить с этим на "нормандский формат" – настоящая ловушка для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Все знают, что инициатором развала Украины стал хряк, а он что-то бухтит про выборы по его условиям. Если думает, что его ЕС примет участие в выборах, то белочки основательно закрепились в его башке.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Акции протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера напоминают очереди в СССР, когда все стоят, но не знают за чем.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Один ЕС (Евросоюз) одобрил согласие Украины с формулой Штайнмайера, другой ЕС (Европейская солидарность) - нет. И кто - прав? -Слепому трасту виднее.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel