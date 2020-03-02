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2 марта • обновлено в 13:00
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Россияне атаковали украинские позиции: Главнокомандующий должен реагировать

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Я понимаю, что в ОП сильно занятые люди, но российские солдаты зашли вглубь наших позиций, атаковали на тыловой дороге машину снабжения 46-й бригады, погиб наш Воин - противник воспользовался сокращением активности наших разведгрупп.

Атака произошла там, где якобы прекратили стрелять, близ Станицы Луганской.

Главнокомандующий обязан реагировать и делать выводы из таких трагедий, реакция должна быть немедленная, президент обязан высказать соболезнование погибшему за Украину.

Это не коронавирус, это реальная угроза. Потому что только благодаря этой борьбе и этим жертвам украинская политика и свобода нашей страны ещё существуют. Президент не может прятаться от войны и жертв, потому что это его ответственность. Или безответственность. Но молчание означает, что Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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