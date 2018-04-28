Россиян запугали украинскими пиратами в Черном море

Министерство иностранных дел России предупредило судовых компаний, зарегистрированных в России, об опасности пиратских захватов со стороны Украины.

"МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами", - говорится в заявлении, в котором отмечается обоснованность опасений.

В МИД РФ напомнили о задержании в Азовском море российского рыболовецкого судна "Норд" и его экипажа сотрудниками Госпогранслужбы Украины, а также аресте российского судна "Trans Services Maritime", которое добывало песок в аннексированном Крыму.

Кроме того, Кабмин Украины запретил транзит и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ, или заходившими под другими флагами в порты Крыма.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

6 апреля в Херсоне суд постановил арестовать капитана судна до 31 мая. 10 апреля капитан Горбенко был отпущен под залог. Позднее двое членов экипажа сбежали в Крым.

10 апреля было арестовано задержанное ранее судно российской компании Trans Services Maritime Trans Services Maritime.