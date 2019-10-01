"Россия заставляет капитулировать"! Елисеев назвал угрозу "формулы Штайнмайера"

Подписать "формулу Штайнмайера" в навязанной Россией редакции – означает прекратить бороться и капитулировать.

Об этом на своей странице в Twitter написал экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев. По его словам, страна-агрессор постоянно проталкивает идею "формулы Штайнмайера" для того, чтобы заставить Украину прекратить бороться.

"Подписать формулу Штайнмайера в навязанной редакции – это прекратить бороться и капитулировать. РФ постоянно проталкивает идею этой бумажки. Для нас – ничего не согласовано пока все не согласовано. Плюс четкая дорожная карта. Сначала безопасность, включая устойчивый и полный режим прекращения огня!" – написал Елисеев.

Константин Елисеев liga.net

Также он предположил, что стране навязывают сценарий с ограбленным Донбассом и законом об амнистии.

"Украина навязывают простой сценарий: подписание формулы, закон / амнистия, выборы, признание их ОБСЕ "в целом", автономный статус, и мы "счастливые" живем с проигранным Донбассом под дистанционным управлением из Москвы. И это не только о внешней политике", – добавил Елисеев.

2/2 Украине навязывают простой сценарий: подписание формулы, закон / амнистия, выборы, признание их ОБСЕ "в целом", автономный статус, и мы "счастливые" живем с проигранным Донбассом под дистанционным управлением из Москвы. И это не только о внешней политике. - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 1 октября 2019 г.

1/2 Подписать формулу Штайнмайера в навязанной редакции - это прекратить бороться и капитулировать. РФ постоянно проталкивает идею этой бумажки. Для нас - ничего не согласовано пока все не согласовано. Плюс четкая дорожная карта. Сначала безопасность, вкл. устойчивое и полное режим прекращения огня! - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 1 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на нее еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября во сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах в Минске.

Также была озвучена позиция представителя Украины, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарка заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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