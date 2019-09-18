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18 сентября • обновлено в 16:15
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Россия "запретила" въезд освобожденным украинским морякам: выяснились новые подробности

1.1т Читать материал на украинском

Адвокат Николай Полозов опроверг информацию о том, что 24 освобожденным украинским морякам запретили въезд в Россию.

Официальные данные он опубликовал на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

По его словам, освобожденные находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России.

Россия "запретила" въезд освобожденным украинским морякам

Россия "запретила" въезд освобожденным украинским морякам

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"Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", – написал он.

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Пост в сети

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Как сообщал OBOZREVATEL, по версии адвоката Дмитрия Динзе, всем 35 освобожденным из российского плена украинцам пожизненно запретили въезжать в Россию.

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
В России мужья ждут.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Приезжайте в гости, мокряки, камеры готовы))
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