Россия "запретила" въезд освобожденным украинским морякам: выяснились новые подробности

Адвокат Николай Полозов опроверг информацию о том, что 24 освобожденным украинским морякам запретили въезд в Россию.
Официальные данные он опубликовал на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.
По его словам, освобожденные находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России.
Россия "запретила" въезд освобожденным украинским морякам
"Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", – написал он.
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Как сообщал OBOZREVATEL, по версии адвоката Дмитрия Динзе, всем 35 освобожденным из российского плена украинцам пожизненно запретили въезжать в Россию.
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