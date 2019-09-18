Россия "запретила" въезд освобожденным украинским морякам: выяснились новые подробности

Адвокат Николай Полозов опроверг информацию о том, что 24 освобожденным украинским морякам запретили въезд в Россию.

Официальные данные он опубликовал на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

По его словам, освобожденные находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России.

Россия "запретила" въезд освобожденным украинским морякам

"Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", – написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по версии адвоката Дмитрия Динзе, всем 35 освобожденным из российского плена украинцам пожизненно запретили въезжать в Россию.

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