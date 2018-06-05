Россия "замахнулась" на Азовское море: чего ждать Украине

Россия решила перебросить пять военных кораблей в Азовское море, но вряд осмелится готовить новое нападение на Украину.

Об этом заявила в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская.

"Данный случай можно интерпретировать как игра мускулами, а также игра на нервах Украины и мировой общественности", - отметила она.

Осмоловская напомнила, что ранее США сделали "довольно серьезный, хотя и символический шаг с предоставлением Украине "Джавелинов".

"Это сигнал России. Американская сторона достаточно серьезно заявляла, что если РФ будет и далее идти в своих планах по захвату территории Украины, она будет встречать жесткий отпор и поддержку США в этом процессе. Цена будет достаточно высокой", - пояснила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский политолог Пол Гобл заявил, что решение РФ перебросить пять кораблей Каспийской флотилии в Азовское море может свидетельствовать о подготовке нового нападения на Украину.