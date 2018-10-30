Россия замахнется на новые территории Украины: МИД заявил об опасности

Отмена между Украиной и Россией договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был заключен в 2003 году, может привести к новому территориальному спору.

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире программы "Свобода слова", передает "Укринформ". Она добавила, что при этом Украина не получит дополнительных прав.

"Что касается самого договора, то он состоит из 5 статей. Одна из этих статей никогда не была реализована, а именно - не была реализована делимитация Азовского моря. С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, денонсировав договор с РФ по Азовскому морю. Мы можем получить новый территориальный спор с РФ по делимитации Азовского моря", - сообщила она.

Зеркаль добавила, что судебный иск Украины в РФ основан на Конвенции ООН по морскому праву, несмотря на то, что существовал двусторонний договор с РФ.

"Действительно, это соглашение, на мой взгляд, было заключено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответ на это должно дать суд, и мы ждем ответ уже в следующем году", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россию ждут проблемы из-за Азовского моря.