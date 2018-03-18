Россия высылает дипломатов Британии: в Украине предложили им работу

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил трудоустроить в Киеве британских дипломатов, которых РФ решила выслать из страны и объявить их персонами нон-грата из-за отравления шпиона Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву.

На своей странице в Twitter Климкин обратился к министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, заявив о желании сотрудничества.

По словам Климкина, в Киеве готовы "восстановить работу консульской секции".

"Украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - написал министр.

"Мы готовы к большему количеству британских дипломатов в Украине, пусть идут к нам", - заявил Климкин.

Напомним, власти России потребовали 23 британских дипломатов покинуть территорию страны, а также прекратили деятельность Британского совета.

Как сообщал "Обозреватель", Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на высылку дипломатов из РФ.