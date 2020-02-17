Россия выдвинула Украине условия проведения "нормандской встречи"

Новая "нормандская встреча" состоится в апреле лишь в том случае, если Россия заметит прогресс в выполнении текущих договоренностей.

Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК. Он перечислил, что именно должна выполнить Украина.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в законодательство и некоторых других вещей", – отметил Грушко.

Он уточнил, что условием проведения встречи является "подвижка по комплексу договоренностей – как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", – заявил Грушко.

По его словам, Киев должен наладить диалог с "Л/ДНР".

Встреча в "нормандском формате"

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

Позже в России заговорили о срыве "нормандской встречи" в апреле

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