Россия выдвинет ультиматум Украине во время "нормандской встречи"

На саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Комсомольская правда".
Напомним, как сообщают российские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" может провести отдельную встречу с главой РФ Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в Париже
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.
Ранее в сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:
Обмен пленными.
Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.
Новый закон про особый статус Донбасса.
Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы.
Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.