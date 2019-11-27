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29 ноября • обновлено в 12:14
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Россия выдвинет ультиматум Украине во время "нормандской встречи"

19.6т
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На саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Комсомольская правда".

Напомним, как сообщают российские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" может провести отдельную встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в Париже

Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Ранее в сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

  • Обмен пленными.

  • Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

  • Новый закон про особый статус Донбасса.

  • Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Вова-младший сделает всё, как скажет Вова-старший. Потому что очень хочет вырасти и тоже стать большим.
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Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Прямой диалог только после контроля границы с рашей.. Кем угодно, но контроля...
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sadyk alex
sadyk alex
россия нарушает международные законы,игнорирует здравыи смысл,пренебрегает человеческими ценностями.и т.д.и что с гуся вода.странно,не правда ли?
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