Россия втрое увеличила военное присутствие в Крыму, – МИД Украины

За время аннексии Крыма Россия почти втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове.

Как сообщила на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, РФ также ведет активную политику колонизации Крыма.

"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины,.. а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ", – сказала она.

По словам Джапаровой, Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия в Крыму.

Также она отметила повсеместное нарушение прав человека на оккупированном полуострове.

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