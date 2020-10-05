Россия втрое увеличила военное присутствие в Крыму, – МИД Украины

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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  • Эмине Джапарова заявила, что Россия ведет активную политику колонизации Крыма

  • С одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ

  • Также на полуострове повсеместно происходят нарушения прав человека

Кремль ведет активную политику колонизации полуострова

За время аннексии Крыма Россия почти втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове.

Как сообщила на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, РФ также ведет активную политику колонизации Крыма.

"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины,.. а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ", – сказала она.

По словам Джапаровой, Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия в Крыму.

Также она отметила повсеместное нарушение прав человека на оккупированном полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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