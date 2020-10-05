Россия втрое увеличила военное присутствие в Крыму, – МИД Украины
Эмине Джапарова заявила, что Россия ведет активную политику колонизации Крыма
С одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ
Также на полуострове повсеместно происходят нарушения прав человека
За время аннексии Крыма Россия почти втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове.
Как сообщила на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, РФ также ведет активную политику колонизации Крыма.
"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины,.. а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждан РФ", – сказала она.
По словам Джапаровой, Россия вкладывает огромные средства в модернизацию всех компонентов военного присутствия в Крыму.
Также она отметила повсеместное нарушение прав человека на оккупированном полуострове.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Джапарова возмутилась из-за того, что Россия не допускает международные правозащитные организации во временно оккупированный Крым и поставляет оружие на Донбасс.
Также Джапарова опровергла информацию о том, что на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть оккупированный Россией Крым.
Кроме того, Джапарова сообщила, что ключевой угрозой для Черноморского региона является милитаризация Россией украинского аннексированного Крыма.
МИД Украины собирается провести так называемый Крымский саммит в рамках "Крымской платформы".