Россия возглавила Совбез ООН: названа опасность для Украины

Россия будет использовать председательство в Совете безопасности ООН для сближения с Западом. В случае успеха РФ увеличит свои шансы на закулисный "размен" Украины.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев. При этом "лобовая атака" Кремля Украине не грозит, считает политик.

По словам нардепа, во время председательства, которое продлится месяц, Россия сможет созывать заседания Совбеза ООН, чтобы "создавать определенный информационный шум".

"Большинство в Совбезе ООН четко понимает, кто агрессор, узурпатор, кто отхватил часть территории Украины. Но, с другой стороны, сам символизм этого неприятен", – подчеркнул он.

"Россия… будет проталкивать через Совбез ООН вещи, которые абсолютно не касаются Украины, но могут быть позитивно восприняты у Трампа, Макрона, и другие страны Европы могут быть заинтересованы. Могут быть инициативы по Сирии, Северной Корее. Вряд ли будет лобовая атака по Украине, но если Москва взяла курс на сближение с Западом, они будут действовать таким образом", – заявил Арьев.

"В целом для Украины, если ее политика не станет более зубастой и менее компромиссной, могут быть проблемы… Нас разменяют из-за отсутствия четкой действенной реакции Украины. Сейчас перед руководством государства в плане внешнеполитических рисков есть над чем работать, и вызовы чрезвычайно серьезные", – считает политик.

По мнению депутата, россияне "подготовят условия, что мы станем менее выгодными для других стран".

"Раньше такого не было, нам удавалось балансировать и доказывать, что Украина – не повод для торгов. К сожалению, сейчас принцип "про Украину без Украины не говорить" уже нарушен", – констатировал он.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение сентября 2019 года временное председательство в Совете Безопасности ООН переходит, в связи с ротацией, к делегации России. В августе в Совбезе ООН председательствовала Польша.

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