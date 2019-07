Россия внезапно признала Крым Украиной

Посольство Российской Федерации в Британии неожиданно признало оккупированный Крым Украиной.

В микроблоге ведомства в Twitter была опубликована карта мира, на которой полуостров изображен как территория нашей страны.

Украинское посольство в Британии оценило данный жест и поблагодарило российских представителей в соцсети.

"Благодарим посольство России в Великобритании за подтверждение того, что Крым – это Украина. Мы рады, что карта, в которую входит украинский Крым, теперь загружена в твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел РФ", – говорится в сообщении.

Также в посте посольства РФ в Британии были процитированы слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, где он заявил, что "страны НАТО проводят слишком агрессивную политику по отношению к Москве".

Thank you #Russian Embassy in UK @RussianEmbassy for confirming that #CrimeaIsUkraine! We are glad that the map that includes #Ukrainian #Crimea is now uploaded to the twitter account of @mfa_russia https://t.co/4oUGqcGCPE