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Россия внезапно признала Крым Украиной

14.1т Читать материал на украинском

Посольство Российской Федерации в Британии неожиданно признало оккупированный Крым Украиной.

В микроблоге ведомства в Twitter была опубликована карта мира, на которой полуостров изображен как территория нашей страны.

Украинское посольство в Британии оценило данный жест и поблагодарило российских представителей в соцсети.

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"Благодарим посольство России в Великобритании за подтверждение того, что Крым это Украина. Мы рады, что карта, в которую входит украинский Крым, теперь загружена в твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел РФ", – говорится в сообщении.

Также в посте посольства РФ в Британии были процитированы слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, где он заявил, что "страны НАТО проводят слишком агрессивную политику по отношению к Москве".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России сделали резкое заявление по Крыму. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, ситуация четко определена.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Великобритания
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ипануццо!!! Цэ ж пэрэмога! Празднуйте, скаклонавты.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пэрэмога фиерически мощно пэрэможная. Завтра кнтрибуцию можно получать.
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3
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Сиромашенко Александр, причем охулиарды долярив! и пануваты! мечта любого панадусерика!!!!
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1
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Смотрите фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину"! Это правда.
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