Россия внезапно признала Крым Украиной

Посольство Российской Федерации в Британии неожиданно признало оккупированный Крым Украиной.
В микроблоге ведомства в Twitter была опубликована карта мира, на которой полуостров изображен как территория нашей страны.
Украинское посольство в Британии оценило данный жест и поблагодарило российских представителей в соцсети.
"Благодарим посольство России в Великобритании за подтверждение того, что Крым – это Украина. Мы рады, что карта, в которую входит украинский Крым, теперь загружена в твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел РФ", – говорится в сообщении.
Также в посте посольства РФ в Британии были процитированы слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, где он заявил, что "страны НАТО проводят слишком агрессивную политику по отношению к Москве".
Thank you #Russian Embassy in UK @RussianEmbassy for confirming that #CrimeaIsUkraine! We are glad that the map that includes #Ukrainian #Crimea is now uploaded to the twitter account of @mfa_russia https://t.co/4oUGqcGCPE— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России сделали резкое заявление по Крыму. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, ситуация четко определена.
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