Россия вмешивается в работу ОБСЕ на Донбассе: Украина сделала важное заявление

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с информацией о вмешательстве спецслужб России в работу членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что вмешательство РФ направлено на дискредитацию наблюдательного деятельности СММ в соответствии с ее мандатом.

"В связи с этим МИД обратилось в СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения повторения подобных случаев в будущем", - сказано в сообщении.

"Украинская сторона осуждает любые действия, которые негативно влияют на безопасность наблюдателей СММ, в частности угрозы в их адрес, ограничение свободы передвижения или похищение служебной или частного характера информации", - заявили в МИД.

Как писал OBOZREVATEL, недавно немецкие СМИ заявили о том, что документы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине могли попасть в руки российских спецслужб.

В частности, в распоряжении журналистов оказалась копия цифрового носителя, на котором сохранены внутренние отчеты миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса. Также носитель содержит мини-досье на членов миссии – черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся и тому подобное.