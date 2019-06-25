Россия вернулась в ПАСЕ: Украина пошла на крайние меры

Из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Проблема вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ – это скорее символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ", – пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что особенно обидно, что возвращение РФ произошло при французском председательстве в СЕ.

"Быть страной-основателем "нормандского формата" и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ ни одного из условий – это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", – сообщил глава МИД.

Климкин акцентировал, что финансовый фактор возвращении РФ в ПАСЕ существенный, но не являлся определяющим фактором.

"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине", – отметил он.

ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. В течение 24 часов российская делегация сможет работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

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