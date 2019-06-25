ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Россия вернулась в ПАСЕ: Украина пошла на крайние меры

2.1тЧитать материал на украинском

Из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Проблема вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ – это скорее символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ", – пояснил он.

Новости
"Европа, проснись!" ПАСЕ ярко отомстили за подыгрывание России. Видео

Дипломат подчеркнул, что особенно обидно, что возвращение РФ произошло при французском председательстве в СЕ.

"Быть страной-основателем "нормандского формата" и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ ни одного из условий – это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", – сообщил глава МИД.

Климкин акцентировал, что финансовый фактор возвращении РФ в ПАСЕ существенный, но не являлся определяющим фактором.

"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине", – отметил он.

ПАСЕ

ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. В течение 24 часов российская делегация сможет работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Павел Климкин
Теги
ПАСЕпосол
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
15
16
Смешно
7
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
"... это, простите за мой французский, полный mauvais ton." Ха, тогда простите меня за мой английский, вам, ххлы polniy pizdeц ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сохар Лидия
Сохар Лидия
ЗЕпрезидент ау.......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel