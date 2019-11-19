Россия вернула Украине корабли: НАТО выступил с заявлением

НАТО поддержал передачу Россией Украине кораблей, которые страна-агрессор незаконно задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, это будет способствовать переговорам сторон в "нормандском формате", а также реализации Минских соглашений, передает ТАСС.

"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам Российской Федерации. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации Минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате", – сказал он.

Возврат Россией кораблей Украине

Напомним, ранее о возврате кораблей Украине одобрительно высказался президент Франции Эммануэль Макрон. А украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала возвращение судов еще одним шагом к освобождению из российских тюрем украинских пленников.

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