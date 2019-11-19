Россия вернула Украине корабли: НАТО выступил с заявлением

НАТО поддержал передачу Россией Украине кораблей, которые страна-агрессор незаконно задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, это будет способствовать переговорам сторон в "нормандском формате", а также реализации Минских соглашений, передает ТАСС.
"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам Российской Федерации. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации Минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате", – сказал он.
Возврат Россией кораблей Украине
Напомним, ранее о возврате кораблей Украине одобрительно высказался президент Франции Эммануэль Макрон. А украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала возвращение судов еще одним шагом к освобождению из российских тюрем украинских пленников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленнымипо формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
15 ноября газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" до "нормандского саммита", запланированного на 9 декабря.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
18 ноября стало известно, что передача состоялась. В МИД Украины заявили, что, несмотря на такой шаг, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги.
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