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19 ноября • обновлено в 13:19
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Россия вернула Украине корабли: НАТО выступил с заявлением

1.6т
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НАТО поддержал передачу Россией Украине кораблей, которые страна-агрессор незаконно задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, это будет способствовать переговорам сторон в "нормандском формате", а также реализации Минских соглашений, передает ТАСС.

"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам Российской Федерации. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации Минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате", – сказал он.

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Возврат Россией кораблей Украине

Возврат Россией кораблей Украине

Напомним, ранее о возврате кораблей Украине одобрительно высказался президент Франции Эммануэль Макрон. А украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала возвращение судов еще одним шагом к освобождению из российских тюрем украинских пленников.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
Теги
НАТО Керченский пролив
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фил филька
фил филька
сейчас эти корабли с мокряками налаживают мирный процесс. который до этого случая был еще в худшем состоянии. петька хотел поиграть с володькой в шахматы. ну вот доигрался. теперь путин использует его же фигуры во благо россии))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
А каким боком здесь НАТО и Столтенберг со своим приветствием???
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