''Россия вернет Донбасс!'' Кравчук раскрыл планы Путина по Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал убеждение, что Россия обязательно вернет оккупированные территории Донбасса в состав Украины.

По его мнению, РФ не нужны разрушенные города и села. Об этом Леонид Кравчук сообщил в интервью изданию "Факты".

"Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе. До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет. Другие нам будут помогать, способствовать, но решить эту проблему должны мы с Россией", — выразил свою точку зрения первый президент Украины.

Леонид Кравчук Facebook Леонид Кравчук

При этом он отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ''не будет обсуждать никакие вопросы'' с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Однако, по мнению Кравчука, новое масштабное наступление России маловероятно.

"Они аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай Бог, збожеволіють и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин... Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает", — заявил Леонид Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря на встрече в Киеве с талантливой молодежью Петр Порошенко пообещал скорое возвращение неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Президент напомнил о договоренности с Советом Европейского Союза о специальных программах для Донецкой области, которые помогут восстановить инфраструктуру, обеспечить развитие муниципального транспорта, модернизировать микрорайон в Мариуполе.