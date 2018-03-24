Россия уступает: стало известно об особых отношениях Трампа и Путина

Главная цель президента США Дональд Трамп в отношениях с РФ - достижение своих предвыборных обещаний, в частности, примирение с Россией.

Об этом в своем блоге на "Обозревателе" рассказал директор Center for Eastern European perspectives in Washington DC Николай Воробьев.

"Мне кажется, что Трамп симпатизирует Путину на личном уровне, но он не может идти с ним на сближение. Я не думаю, что у Трампа есть конкретная цель по поводу России. Я думаю, единственное, что бы он хотел, это просто сделать определенную деэскалацию российско-американских отношений и фактически выполнить свои предвыборные обещания. Когда он шел в президенты, он говорил, что США помирятся с Россией, и Россия больше не будет представлять угрозу для Соединенных Штатов. Поэтому главная его цель - это достичь своих предвыборных обещаний ", - написал Воробьев.

Он подчеркнул, что политика Трампа по отношению к России еще более жесткая, чем предыдущая администрация Обамы.

"Есть уровень отношений Россия - Америка, и есть отношения Трамп - Путин. Ясно, что в этой ситуации придется уступать, придется идти на компромиссы. Но на данном этапе политика Трампа еще более жесткая по отношению к России, чем предыдущая администрация Обамы. Поэтому сейчас как раз уступает Россия, мне кажется ", - отметил он.

По его словам, на сегодня Россия уступает, и это объясняется тремя факторами. Первое, Белый Дом продолжает вводить санкции против РФ, в частности был объявлен "кремлевский список". Второе - это то, что Украина получила "Джавелины", о которых даже мечтать не могла при администрации Обамы.В-третьих, Россия так и не ответила и не отреагировала на разгром своей военной группировки в Сирии.

"Задача Трампа в этой ситуации как раз примирение с одной стороны, а с другой - показать американскому обществу, что Трамп не является другом Путину. Поэтому и такие жесткие решения принимаются даже вопреки воле Трампа. Мне кажется, что он не хотел бы так жестко относиться к Кремлю, как того требует его окружение, а также американские избиратели", - добавил Николай Воробьев.

Как сообщал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп заявил , что готов дать показания специальной прокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования вмешательства России в выборы в 2016 году, в частности по возможному сговору с избирательным штабом главы государства.