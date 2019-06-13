Россия устроила демарш из-за выборов в Украине: что известно

Россия не предложила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ кандидатуры долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Бюро Катя Андруш, отметив, что в соответствии со стандартной практикой запрос был разослан всем государствам-участникам, за исключением страны пребывания, передает ТАСС.

"Российская Федерация не выдвинула каких-либо долгосрочных наблюдателей", - сказала она.

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"Просьба о предоставлении краткосрочных наблюдателей для мониторинга хода голосования в день выборов еще не была направлена, но будет разослана в ближайшие дни", - указала представительница Бюро.

Отвечая на вопрос о возможности участия российских наблюдателей в мониторинге украинских выборов, учитывая тот факт, что Украина запретила регистрировать граждан РФ на прошлые президентские выборы, Анруш ответила: "Вопросы, касающиеся аккредитации наблюдателей, в том числе из Российской Федерации, следует направлять в органы, ответственные за этот процесс".

Планируется, что на предстоящих на Украине парламентских выборах от БДИПЧ будут работать 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новый созыв парламента, согласно мнению украинцев, могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батьківщина".

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