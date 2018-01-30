Россия уйдет с Донбасса: в Украине указали на хитрую стратегию Кремля

Несмотря на фактическую безрезультативность переговоров между Россией и США по Украине, Кремль может пойти еще и на иной вариант урегулирования на Донбассе.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист и блогер Павел Казарин.

"Вот представьте, что завтра она выводит свои войска, всякие захарченки и пасечники бегут на территорию Ростовской области, вместе с ними бегут российские наемники, и на эту территорию заходят миротворцы ООН. Они осуществляют там руководство и контролируют границу. И войны нет, обстрелов нет. Но в этот момент все мировое сообщество говорит о том, что Киев должен выполнять свою часть Минских соглашений, ведь Россия-то выполнила", - моделирует ситуацию журналист.

Новости Если завтра Путин уйдет с Донбасса

Он напоминает, что в таком случае Киеву нужно наделять Донбасс особым статусом, проводить там выборы, восстанавливать инфраструктуру разрушенного войной Донбасса.

"А Россия как раз-таки может претендовать на снятие санкций – потому что она же выполнила свою часть Минских соглашений, к которым привязано санкционное давление. И Европа охотно пойдет на снятие этих санкций. Может быть, США не пойдут, а Европа – охотно", - подчеркивает Казарин.

Такая ситуация, отмечает журналист, также приведет к конфликту внутри Украины.

"Одна часть людей, прошедших, кстати, через фронт, ультрапатриотичных, будет говорить: "Донбасс – наш, его надо восстанавливать". А другая часть людей, также прошедших через фронт и ультрапатриотичных, будет говорить: "Подождите, почему мы должны отнимать там у Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Херсонской областей деньги и отправлять в регион, настолько проблемный для Украины?", "Почему мы должны восстанавливать этот регион еще до того, как получили над ним контроль?" и так далее", - очертил "перспективы" Казарин.

Напомним, ранее в Кабмине озвучили оптимистичный прогноз по выходу российских войск с Донбасса.