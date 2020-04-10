Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия обязательно уйдет из оккупированных Крыма и Донбасса, однако для этого нужно время.

Своим мнением о переговорах с агрессором он поделился во время онлайн-дискуссии аналитического центра "Атлантический Совет" (США), передает "Сегодня".

"Я верю, что у президента Путина нет другого выбора, как уйти из Украины – из Восточной Украины и Крыма тоже. Остальное – это просто вопрос времени", – отметил министр.

Кулеба сделал заявление о возвращении Крыма и Донбасса ZIK

Кулеба также сравнил переговоры с Россией с ходьбой по минному полю, поскольку Кремль постоянно уверяет, что не является стороной конфликта, при этом периодически выдвигая условия, способные сорвать мирный процесс по Донбассу.

"Вести переговоры с Россией – это как шагать по минному полю. Вы никогда не можете знать, где оно взорвется", – заявил Кулеба и добавил, что "основные наши подходы и направления политики с целью урегулирования конфликта остаются абсолютно неизменными".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее три бывших американских посла в Украине – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – заявили о новой возможности вернуть аннексированный Крым и закончить войну на Донбассе путем давления на Россию.