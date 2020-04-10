Главная Новости
10 апреля • обновлено в 07:59
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Россия уйдет из Крыма и Донбасса – Кулеба

2.4т
Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия обязательно уйдет из оккупированных Крыма и Донбасса, однако для этого нужно время.

Своим мнением о переговорах с агрессором он поделился во время онлайн-дискуссии аналитического центра "Атлантический Совет" (США), передает "Сегодня".

"Я верю, что у президента Путина нет другого выбора, как уйти из Украины из восточной Украины и Крыма тоже. Остальное это просто вопрос времени", – отметил министр.

Кулеба сделал заявление о возвращении Крыма и Донбасса

Кулеба сделал заявление о возвращении Крыма и Донбасса

ZIK

Кулеба также сравнил переговоры с Россией с ходьбой по минному полю, поскольку Кремль постоянно уверяет, что не является стороной конфликта, при этом периодически выдвигая условия, способные сорвать мирный процесс по Донбассу.

"Вести переговоры с Россией – это как шагать по минному полю. Вы никогда не можете знать, где оно взорвется", – заявил Кулеба и добавил, что "основные наши подходы и направления политики с целью урегулирования конфликта остаются абсолютно неизменными".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее три бывших американских посла в Украине – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – заявили о новой возможности вернуть аннексированный Крым и закончить войну на Донбассе путем давления на Россию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Кулеба Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Донбасс
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
10
Смешно
4
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Уничтожение государства Украина это основная цель Путина. Уже сейчас Украина является банановой республикой и смена хозяина лишь вопрос времени. Эти продажные проститутки не способны к государственности
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Mega Death, а вы чурки попробуйте))))ничего вы не можете и Украина для вас потеряна навсегда)))))а полезите будут уничтожены АЭС и не станет вас чурок аж до Китая)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А Кулеба что тоже из квартала -95? Такой смешной!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги