Россия тратит около $5 млрд долларов в год на войну с Украиной, – Резников

Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем $5 млрд долларов США.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время пресс-конференции. Часть денег идет на содержание чиновников, часть – на военные действия.

”Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на временно оккупированном Донбассе и в Крыму. По нашим данным – это 1,3 млрд долларов в год на гражданские дела. И, по нашей информации, до 3,7 млрд долларов в год - на войну, на военные вопросы. То есть, в среднем 5 млрд в год”, – заявил вице-премьер.

Он добавил, что финансирование осуществляется разными способами, в том числе через банки Осетии.

"Но одновременно, параллельно, через сделки, через своих дельцов они из оккупированного Донбасса вытаскивали, например, уголь. Но это уже заработок частных лиц. По нашим оценкам, около 4,7 млрд долларов за 5 лет", — отметил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Владимир Батюк проговорился о том, что террористы "Л/ДНР" получают финансирование извне, без которого они не смогли бы воевать.