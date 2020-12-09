Зеленский давал Путину год, время уже истекло: чего добились на Донбассе и что будет дальше

После встречи "нормандской четверки", которая состоялась ровно год назад, 9 декабря, в Париже, президент Украины Владимир Зеленский поставил резкий ультиматум главе России Владимиру Путину по Донбассу. Он пригрозил выйти из переговоров, если не будет никакого прогресса.

"Я не дам пять лет, которые мне предоставили украинцы, на работу с Минским соглашениями. Я не буду этого делать... Правительство может потратить один год на сделку. В течение этого периода она должна быть реализована. Больше нельзя ждать. Думаю, он [Путин] меня услышал", – сказал после переговоров Зеленский.

Тогда это была первая за три года встреча в подобном формате, и украинский президент был весьма доволен, что диалог удалось "реанимировать". Стороны даже якобы согласились снова провести переговоры спустя четыре месяца. Но в марте 2020 года они так и не встретились – мир охватила пандемия коронавируса.

Что удалось достичь украинской власти на Донбассе за год и в какой точке решения проблемы мы находимся сейчас – читайте в материале OBOZREVATEL.

Нормандский формат прямо сейчас остается самой сильной площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку в группу входят лидеры Украины, Германии, Франции и, собственно, России. Из-за пандемии скорость диалога была снижена, как и его уровень: работа проводилась министрами иностранных дел и политическими советниками.

О чем Зеленский и Путин договорились на встрече в Париже 9 декабря 2019 года:

До 31 декабря 2019 года Украина и Россия проведут обмен пленными "всех на всех";

Полное прекращение огня на Донбассе до конца 2020 года, за процессом будет следить ОБСЕ;

Обновление плана разминирования территорий;

Разведение сил и средств еще на 3 участках;

Следующая встреча состоится через 4 месяца (март 2020-го), обсудят возвращение границы;

Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без террористов и иностранных войск;

Украина против федерализации, против влияния других государств на вектор развития Украины, не поддерживает возможность решения конфликта путем сдачи территорий;

Действие Закона об особом статусе Донбасса продлят;

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство.

29 декабря минувшего года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и террористическими "Л/ДНР". Из плена вернулись 76 украинцев, хотя официальный Киев просил отпустить 127 человек. Второй этап провели 16 апреля, удалось вернуть 11 украинцев.

Стрелять на Донбассе стали меньше, однако полной тишины достичь не удалось. Несмотря на т.н. режим прекращения огня, который действует с 27 июля, боевики время от времени обстреливают позиции украинских военных и нарушают договоренности. Не обходится и без человеческих потерь. Да, количество смертей уменьшилось в разы, но, по данным Офиса президента, известно как минимум о троих погибших украинских воинах.

Разведение сил и средств с обеих сторон уже произошло в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. 8 ноября планировалось разведение сил на третьем участке: Петровское – Богдановка, но оно было сорвано боевиками.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, считает, что команде Владимира Зеленского "удалось достичь результатов, которые еще два года назад считались абсолютно невозможными":

"Например, с 27 июля этого года на Донбассе действует практически полный режим прекращения огня, это беспрецедентно для всех семи лет войны. Нам удалось спасти десятки жизней наших военных и гражданских, почти по всей линии фронта сохраняется тишина. Да, все еще есть провокационные обстрелы на нескольких участках фронта. Все еще есть боевые потери, но это абсолютно несопоставимо с тем, что было раньше.

Подчеркну также, что именно благодаря переговорам в Нормандском формате удалось обеспечить транзит российского газа через территорию Украины и получить от "Газпрома" миллиардные компенсации, выигранные в Стокгольмском арбитраже. Сейчас медиа не уделяют этой теме достаточно внимания. Но тот факт, что нам удалось заключить новый контракт на транзит российского газа на очень выгодных Украине условиях, включая принцип "качай или плати", по которому "Газпром" оплачивает даже те объёмы газа, которые не были прокачаны, – это то, что удалось сделать благодаря переговорам в Нормандском формате. И это не просто что-то политическое – это совершенно реальные ресурсы, которые получила Украина".

Подоляк сетует, что Украине осталось "невыгодное дипломатическое наследство", имея ввиду "Минские соглашения", которые невозможно выполнить:

"Вот как можно проводить выборы в Донецке и Луганске, не имея контроля над границей Украины с Россией? Россия, разумеется, категорически не хочет отказываться от подобных дипломатических зацепок…"

В этом уверен Сергей Гармаш, журналист и представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ. Он отметил, что Кремль пытался снизить уровень переговоров относительно войны в Украине, но Франция и Германия помешали это сделать:

"В недавнем телефонном разговоре с Меркель Путин подтвердил необходимость работы в "нормандском формате". Это было фактически поражением России, потому что начиная с июля она делала все, чтобы понизить роль "нормандского формата" и перевести решение всех вопросов по Донбассу на уровень Трехсторонней контактной группы. А там нет Германии и Франции, но зато есть ОРДЛО и есть ОБСЕ, которая фактически субъективирует ОРДЛО в рамках переговоров, где Россия позиционирует себя как посредник, а не сторона конфликта и не сторона переговоров.

На уровне "нормандской четверки" этот конфликт рассматривается как геополитический. И Россия несет обязательство за выполнение решений, принятых на уровне глав государств этого формата. Действия России за последний месяц, когда она пыталась минимизировать формат "нормандского саммита", привели к обратному эффекту. Позиция Германии, Франции и Украины консолидировались, началось давление на Россию. Там этот процесс расценили как предательство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров употребил именно это слово. Буквально на прошлой неделе было заявление МИД России, в котором он обвинил Францию в том, что она не объективна по отношению к Украине и выполнению ею договоренностей "нормандской четверки".

Но вчерашний разговор Меркель с Путиным и его признание, что альтернатив "Минску" нет, и необходимость сохранения "нормандского формата" говорит о том, что на этом направлении, скажем так, Россия потерпела дипломатическое поражение".

Так считает Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"А Россия взяла на себя какие-то обязательства? Или она подписала документ только для Украины? Путин подписывал документ для Украины? Он подписывал документ для России. Для Украины подписал документ президент Зеленский. Поэтому мы можем сказать: вы выполняйте документ, который подписал ваш президент Владимир Владимирович Путин", – прокомментировал он годовщину "нормандского саммита" в эфире Obozrevatel TV.

Михаил Подоляк считает, что смена Администрации в США тоже скажется на развитии событий:

"Очевидно, что при президенте Байдене возможна совершенно другая политика США по отношению и к нашему региону в целом и к России, чем была в предыдущие четыре года. Вполне возможны более жёсткие оценки ситуации.

Этот аспект, а также несомненное влияние пандемии и новые изоляционистские "правила игры" провоцируют ложное впечатление, будто переговоры утихли. Но это точно не так. Переговоры сейчас находятся в крайне активной фразе. Позиция Украина продумана и перспективна..."

Российский политолог Леонид Радзиховский считает, что относительное затишье на Донбассе неразрывно связано с пандемией COVID-19, а прогресс в переговорах возможен лишь после смены власти:

"В России такое творится, люди умирают, карантины, все всех раздражает, психологически тяжело, странно было бы, если бы в это время Путин рассуждал про Донбасс. Это было бы воспринято, как признак его неадекватности. Поэтому равнодушие Путина вполне понятно. Плюс действительно сейчас наблюдается резкий спад его активности.

У России сейчас нет ни возможности, ни желания, даже вне COVID-19, что-то менять. Она не будет присоединять к себе Донбасс, не будет расширять военные действия на территории Украины.

Украину это тоже устраивает. Присоединить регион силой невозможно, без сил – тоже. Никто из президентов, кто бы это не был, сделать ничего не может. Поэтому статус-кво. Ситуация может измениться только после ухода Путина. Этот процесс не за горами, кстати. Вот тогда Россия может изменить свой курс, если будет стараться восстановить отношения с Евросоюзом".

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что главная цель Украины – закончить войну и вернуть оккупированные территории: "Иначе – никак. Иначе только серые и юридически бесправные зоны, ответственность за плачевное состояние которых всегда будет висеть конкретным грузом на той же стране-агрессоре".

В любом случае, один год, который давал Зеленский Путину, сегодня истек. Во власти последние месяцы все чаще звучат тезисы о необходимости перехода к "Плану Б". Но готов ли он на самом деле?