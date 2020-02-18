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18 февраля • обновлено в 22:43
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Россия созвала Совбез ООН из-за войны в Украине: все подробности онлайн

10.7т
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Во вторник, 18 февраля, Совет Безопасности ООН проводит заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей.

Заседание началось в 22:00 по Киеву по инициативе России (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В свою очередь украинская сторона потребовала от Генассамблеи провести спецзаседание и обсудить российскую агрессию: оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

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В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В МИД ранее заявили о готовности противостоять российским сценариям в ООН.

OBOZREVATEL ведет онлайн заседания Совбеза ООН:

22:35 – представитель РФ Василий Небензя взял слово, обвинив Украину в русофобии, раскритиковав Запад и заявив, что стороной конфликта является не Россия, а "республики Донбасса".

Василий Небензя

Василий Небензя

22:30 – в СММ ОБСЕ подсчитали, что с начала года было зафиксировано 647 нарушения режима прекращения огня с использованием террористами запрещенного "Минском" вооружения.

Россия созвала Совбез ООН из-за Украины: онлайн

22:20 – в начале заседания в Совбезе отметили возобновление переговоров в "нормандском формате", мирные усилия украинской стороны, а также указали, что в 2019 году число пострадавших среди мирного населения Донбасса существенно снизилось в сравнении с предыдущими годами.

Россия созвала Совбез ООН из-за Украины: онлайн

РФ созвала Совбез ООН из-за Украины

РФ созвала Совбез ООН из-за Украины

obozrevatel

Как писал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Удачи нашим дипломатам
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Слобожанский Артем, пятую годовщину Минска рашка начала отмечать сегодня в 5 утра)))
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