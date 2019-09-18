Россия собралась "присоединить" Беларусь: чем это грозит Украине

Объединение России и Беларуси в Союзное государство может принести Украине ряд новых проблем, в том числе и повышение уровня военной угрозы.

В первую очередь это связано с образованием большей протяжности границы с Россией, пишет "24 канал". Кроме этого, президент РФ Владимир Путин уже утвердил военного доктрину Союзного государства.

Также такая коалиция может нанести Украине и экономический урон. По словам эксперта Украинского института будущего Игара Тышкевича, Минск больше не сможет реализовывать выгодные для него сделки, в том числе и с Украиной.

Из-за санкций, введенных Россией против Украины, Беларусь будет вынуждена придерживаться аналогичной политики. Это, в свою очередь, повлечет ответные меры со стороны Европейского Союза.

Тышкевич подчеркнул. что Россия уже неоднократно делала настойчивые попытки объединения с Беларусью на более выгодных для себя условиях. Впервые это произошло в 2004-2005 годах, когда страны договорились о введении единой валюты в 2006 году.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Антикор

"Второй раз россияне заставили Беларусь подписать дорожную карту по интеграции ключевых отраслей экономики с дедлайнами до конца 2014 года. Сейчас – 2019 год, с реализацией этого тоже не сложилось. Сейчас будет третья попытка. Россияне к ней подходят уже более масштабно и системно. Хватит ли запасов и ресурсов в Беларуси? Не знаю", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

В декабре 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.

В сентябре 2019 в одном российское СМИ "Коммерсант" обнародовало информацию, что уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Первые шаги будут сделаны до 2021 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!