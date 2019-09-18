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18 сентября • обновлено в 10:11
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Россия собралась "присоединить" Беларусь: чем это грозит Украине

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Объединение России и Беларуси в Союзное государство может принести Украине ряд новых проблем, в том числе и повышение уровня военной угрозы.

В первую очередь это связано с образованием большей протяжности границы с Россией, пишет "24 канал". Кроме этого, президент РФ Владимир Путин уже утвердил военного доктрину Союзного государства.

Также такая коалиция может нанести Украине и экономический урон. По словам эксперта Украинского института будущего Игара Тышкевича, Минск больше не сможет реализовывать выгодные для него сделки, в том числе и с Украиной.

Из-за санкций, введенных Россией против Украины, Беларусь будет вынуждена придерживаться аналогичной политики. Это, в свою очередь, повлечет ответные меры со стороны Европейского Союза.

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Тышкевич подчеркнул. что Россия уже неоднократно делала настойчивые попытки объединения с Беларусью на более выгодных для себя условиях. Впервые это произошло в 2004-2005 годах, когда страны договорились о введении единой валюты в 2006 году.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Антикор

"Второй раз россияне заставили Беларусь подписать дорожную карту по интеграции ключевых отраслей экономики с дедлайнами до конца 2014 года. Сейчас – 2019 год, с реализацией этого тоже не сложилось. Сейчас будет третья попытка. Россияне к ней подходят уже более масштабно и системно. Хватит ли запасов и ресурсов в Беларуси? Не знаю", – подытожил эксперт.

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Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"россияне заставили Беларусь подписать..." Вы вообще дураки? Просто стыдно за вас
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70rus xxx
70rus xxx
Успокойтесь,селяне,вам хуже уже не будет.
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