Россия снова использует свой любимый конек - Портников

Анонсированные на 11 июня в Берлине переговоры министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" вряд ли существенно изменят ситуацию на Донбассе, поскольку Россия благодаря им просто прибегает к своему любимому приему.

Такое мнение в колонке для Радио Свобода выразил журналист и политолог Виталий Портников.

"Имитация переговорного процесса – любимый конек российской дипломатии, в Москве научились затягивать любые переговоры на десятилетия. В 2017 году в России была надежда, что главной имитационной площадкой станут консультации с американским представителем Куртом Волкером – потому что еще живы были надежды на соглашение с Дональдом Трампом. Однако Волкер оказался жестким переговорщиком и продемонстрировал прекрасное понимание кремлевской тактики. И тогда с ним просто перестали разговаривать – да еще и с публичными заявлениями о "неконструктивности" американского дипломата", – рассказал он.

Портников напомнил, что Кремль заморозил нормандский формат на 16 месяцев, а теперь внезапно решил продемонстрировать готовность к конструктивности.

"Это – подача в сторону европейцев. Ангела Меркель сформировала новое правительство и хотела бы восстановить свои позиции важного игрока на континенте. К особой роли в регионе, в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, тяготеет и французский президент Эммануэль Макрон. Новому министру иностранных дел Германии Хайко Маасу также необходимо проявить себя на восточном направлении, которое стало одним из приоритетов немецкой дипломатии еще в Минске", – пояснил Портников.

Портников отметил, что Кремль ведет переговоры поочередно то с американцами, то с европейцами.

"Таких "качелей" с лихвой может хватить на период до президентских и парламентских выборов в Украине. А вот после этих выборов Кремль может подумать об изменении тактики – в зависимости от того, какие силы придут к власти в соседней стране. А если мало что изменится – что же, тогда [президент России Владимир] Путин будет кататься на своих качелях до президентских выборов в США", – подытожил он.

Напомним, ранее Портников спрогнозировал судьбу Донбасса после отставки Суркова