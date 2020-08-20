Россия смотрит на Украину и Грузию как на часть империи, – Вашадзе

Украину и Грузию объединяет то, что Россия по-прежнему смотрит на них как на неотъемлемую часть своей "империи" и не намерена отказываться от нее.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Грузии и бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе в интервью "Гордону". По его словам, без этих двух стран Москва не может мечтать о возрождении СССР.

"Вы знаете, наша трагедия – что Грузии, что Украины – хотя я сразу должен вам признаться, что я Украину, к огромному сожалению, знаю очень плохо, – как раз в том и заключается, что в Кремле есть константа, это не обсуждается, что без Украины, в меньшей степени без Грузии и еще нескольких постсоветских государств Российскую империю – называйте это Российской империей, Советским союзом – не возродить. Это ужасно. Потому что на тебя смотрят не как на условный Люксембург, а как на объект собственных притязаний", – считает дипломат.

Вашадзе считает, что именно такие имперские взгляды страны-агрессора и являются причиной всех бед Украины и Грузии. Ведь на протяжении всей истории Россия всегда отстает от них на один шаг и не может с этим смириться.

"Вот я прожил с 1976-го до 2004 года в России. У меня русский – родной язык. Я разговаривал неоднократно с людьми, которые были в российской власти или были очень близки к российской власти. И каждый раз у них требования к Грузии отставали от реальности. Сперва они не хотели независимости. То есть "Балтию можно отпустить, потому что они не свои, не наши. А вот Грузию и Украину – ни в коем случае", – объяснил экс-глава МИД Грузии.

Напомним, пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии, а также предоставить туда беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

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