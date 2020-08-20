Россия смотрит на Украину и Грузию как на часть империи, – Вашадзе

Украину и Грузию объединяет то, что Россия по-прежнему смотрит на них как на неотъемлемую часть своей "империи" и не намерена отказываться от нее.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Грузии и бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе в интервью "Гордону". По его словам, без этих двух стран Москва не может мечтать о возрождении СССР.

"Вы знаете, наша трагедия – что Грузии, что Украины – хотя я сразу должен вам признаться, что я Украину, к огромному сожалению, знаю очень плохо, – как раз в том и заключается, что в Кремле есть константа, это не обсуждается, что без Украины, в меньшей степени без Грузии и еще нескольких постсоветских государств Российскую империю – называйте это Российской империей, Советским союзом – не возродить. Это ужасно. Потому что на тебя смотрят не как на условный Люксембург, а как на объект собственных притязаний", – считает дипломат.

Вашадзе считает, что именно такие имперские взгляды страны-агрессора и являются причиной всех бед Украины и Грузии. Ведь на протяжении всей истории Россия всегда отстает от них на один шаг и не может с этим смириться.

"Вот я прожил с 1976-го до 2004 года в России. У меня русский – родной язык. Я разговаривал неоднократно с людьми, которые были в российской власти или были очень близки к российской власти. И каждый раз у них требования к Грузии отставали от реальности. Сперва они не хотели независимости. То есть "Балтию можно отпустить, потому что они не свои, не наши. А вот Грузию и Украину – ни в коем случае", – объяснил экс-глава МИД Грузии.

Напомним, пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии, а также предоставить туда беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее украинский журналист Павел Казарин заявил, что имперские аппетиты Москвы предопределят и судьбу Беларуси. Даже если сейчас протесты там не имеют проевропейских настроений, со временем страна полностью повторит путь Украины.

По его мнению, Россия не позволит выйти со своей орбиты влияния еще одному государству. Именно это и заставит белорусов изменить вектор развития и забыть миф о "братских народах".

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